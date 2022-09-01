Услуги: Агент Ева - бесплатный виртуальный секретарь стал доступен всем абонентам МегаФон

MForum.ru
01.09.2022,
После отладки в течение более года, МегаФон запустил на всю абонентскую базу новую услугу - виртуальный секретарь "Агент Ева". С ее помощью можно автоматически блокировать некоторые категории нежелательных вызовов, также секретарь может предупредить о потенциально опасных сайтах. Настроить секретаря предлагается в личном кабинете.
Виртуальный секретарь отвечает на все вызовы которые пользователь сбросил или пропустил. Если ИИ Евы определит, что вызов важный, то секретарь самостоятельно выяснит - когда абонент сможет перезвонить, или где следует забрать заказа у интернет-магазина. А в случае звонка спамера, - выслушает предложение и попрощается. В ответ на назойливую рекламу ИИ может пошутить. В приложении МегаФона можно будет получить доступ к аудиозаписи разговора и к его текстовой расшифровке.
Абонент может в один клик заблокировать те или иные категории нежелательных звонков - все такие звонки в дальнейшем будет принимать Ева. Например, можно все опросы переводить на секретаря, а с банками разговаривать самостоятельно.
При попытке перейти на сайт, известный как фишинговый, Агент Ева предупредить, что здесь злоумышленники попытаются получить доступ к конфиденциальным данным абонента.
Желающие могут выбрать виртуального секретаря с мужским голосом - Максима.
«Работая над Агентом Евой, мы сделали ставку на комплексное решение. Теперь это не просто виртуальный секретарь, а защитник, с которым использование мобильной связи стало удобнее и безопаснее. С развитием технологий спамеры и мошенники находят все больше способов для обхода блокировок. Мы проанализировали более 400 млн звонков, поступивших абонентам с сомнительных номеров за 10 недель и обнаружили новую категорию спам-ботов. Они делают до пяти раз больше звонков в сутки, а один номер вместо одного-двух месяцев используют всего день. Технические возможности позволяют нам выявлять и вносить их в спам-базу максимально оперативно, защищая клиентов от нежелательных вызовов», — отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.
По данным оператора, чаще всего российским абонентам поступают спам-вызовы банков (41%), коллекторов (16%), микрокредитных организаций (14%). Также в топ-5 самых распространенных входят опросы (6%) и предложения различных услуг (5%).
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теги: услуги виртуальный секретарь МегаФон
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