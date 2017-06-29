Пресс-релизы: Иван Ким возглавил департамент по связям с общественностью ТрансТелеКома

29.06.2017, MForum.ru

Москва, Россия – 29 июня 2017 г. – Компания ТрансТелеКом объявляет о назначении Ивана Кима на должность руководителя Департамента по связям с общественностью и коммуникациям.

В его сферу ответственности будут входить PR и рекламные коммуникации компании, продвижение продуктов и услуг ТрансТелеКома, взаимодействие со СМИ.

«В настоящее время перед компанией стоят серьезные задачи по укреплению позиций на существующих рынках и выходу в новые сегменты. Достижение этих задач тесно связано с качественным и всесторонним освещением деятельности компании и запускаемых продуктов с использованием инструментов PR и рекламы. Многолетний опыт Ивана на телекоммуникационном рынке поможет эффективно выстраивать коммуникации в ТТК», - прокомментировал Роман Кравцов, Президент компании ТрансТелеКом.

Иван Ким обладает большим опытом работы в сфере телекоммуникаций. В течение многих лет он работал в компании Ростелеком, реализуя масштабные кампании по продвижению «Электронного правительства», региональной информатизации, ребрендинга Ростелекома, информационное сопровождение проекта «WEB-выборы 2012» и многое другое.

Биографическая справка

Иван Ким окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. В 2011 получил степень MBA в Высшей школе экономики в области политических и бизнес-коммуникаций. Работал в российских и международных PR агентствах.

В телекоммуникационной отрасли начал работать в 2003 году в ОАО «Южная телекоммуникационная компания», а затем в 2007 году был приглашен в ПАО «Ростелеком», где в течение 7 лет занимал различные позиции в руководстве: советник генерального директора, пресс-секретарь, директор департамента информационного обеспечения. В мае 2014 основал «Агентство политических и бизнес коммуникаций», специализирующееся на реализации комплексных проектов в сфере GR и PR.

В 2016 году начал работу в АО «Компания ТрансТелеКом» на должности советника Президента. В июне 2017 года назначен руководителем Департамента по связям с общественностью и коммуникациям.

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Комментарий Алексея Бойко, аналитика MForum.ru: "Иван Ким заменит в должности руководителя департамента Наталью Ташкееву, которая покинула ТТК в мае. Работать на российским рынке телекома, где его многие знают еще по периоду работы в Ростелекоме, ему будет нетрудно".