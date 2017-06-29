Пресс-релизы: Иван Ким возглавил департамент по связям с общественностью ТрансТелеКома

MForum.ru
29.06.2017,
Москва, Россия – 29 июня 2017 г. – Компания ТрансТелеКом объявляет о назначении Ивана Кима на должность руководителя Департамента по связям с общественностью и коммуникациям.
В его сферу ответственности будут входить PR и рекламные коммуникации компании, продвижение продуктов и услуг ТрансТелеКома, взаимодействие со СМИ.
«В настоящее время перед компанией стоят серьезные задачи по укреплению позиций на существующих рынках и выходу в новые сегменты. Достижение этих задач тесно связано с качественным и всесторонним освещением деятельности компании и запускаемых продуктов с использованием инструментов PR и рекламы. Многолетний опыт Ивана на телекоммуникационном рынке поможет эффективно выстраивать коммуникации в ТТК», - прокомментировал Роман Кравцов, Президент компании ТрансТелеКом.
Иван Ким обладает большим опытом работы в сфере телекоммуникаций. В течение многих лет он работал в компании Ростелеком, реализуя масштабные кампании по продвижению «Электронного правительства», региональной информатизации, ребрендинга Ростелекома, информационное сопровождение проекта «WEB-выборы 2012» и многое другое.
Биографическая справка
Иван Ким окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. В 2011 получил степень MBA в Высшей школе экономики в области политических и бизнес-коммуникаций. Работал в российских и международных PR агентствах.
В телекоммуникационной отрасли начал работать в 2003 году в ОАО «Южная телекоммуникационная компания», а затем в 2007 году был приглашен в ПАО «Ростелеком», где в течение 7 лет занимал различные позиции в руководстве: советник генерального директора, пресс-секретарь, директор департамента информационного обеспечения. В мае 2014 основал «Агентство политических и бизнес коммуникаций», специализирующееся на реализации комплексных проектов в сфере GR и PR.
В 2016 году начал работу в АО «Компания ТрансТелеКом» на должности советника Президента. В июне 2017 года назначен руководителем Департамента по связям с общественностью и коммуникациям.
+ +
Комментарий Алексея Бойко, аналитика MForum.ru: "Иван Ким заменит в должности руководителя департамента Наталью Ташкееву, которая покинула ТТК в мае. Работать на российским рынке телекома, где его многие знают еще по периоду работы в Ростелекоме, ему будет нетрудно".
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru
28.06. [Новости компаний] Пресс-релизы: Tele2 и «МаксимаТелеком» выяснили, какие мессенджеры предпочитают пассажиры метро / MForum.ru
26.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: Роуминг Tele2 укрепился на Карибах / MForum.ru
26.06. [Краткие новости] Пресс-релизы: B2B-клиентом Tele2 можно стать не выходя из дома / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Российская цена Honor 9 составит 26 990 рублей / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel Idol 5S, A50 и A30 Plus – отличный функционал при привлекательной цене / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Gretel A7 – ультрадешевый смартфон для «молодых и модных» / MForum.ru
27.06. [Технологии] Компоненты: OmniVision OV16B10 – 16 Мп сенсор с PDAF и zHDR / MForum.ru
27.06. [Новинки] Это интересно: Oukitel U22 с 4-мя камерами можно купить за $69,99 / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Small Fresh 5 – яркий бюджетный смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Раскладушка Samsung Galaxy Folder 2 теперь доступна и в Южной Корее / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Kodak в сотрудничестве с Archos запускает два новых планшета / MForum.ru
22.06. [Новинки] Это интересно: Leagoo KIICAA S8 станет первым смартфоном на базе MT6763 / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Vkworld выпустила клон Nokia 3310 за $25 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 5 со Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыты полные спецификации и цены UMIDIGI Z1 и Z1 Pro / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: ZTE nubia M2 Play с широкоугольной сэлфи-камерой представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Gionee A1 lite – 20 Мп фронтальная камера и аккумулятор 4000 мАч / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Homtom HT37 Pro получил двойные динамики и Active LED / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Ivvi V3 c 13 Мп селфи-камерой представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой планшет с 10,1-дюймовым экраном и голосовой связью / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Archos запускает 4 новых смартфона / MForum.ru
15.06. [Новинки] Это интересно: Google продала около 1 млн смартфонов Pixel / MForum.ru