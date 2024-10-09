Развитие сетей: Рынок M2M в России продолжает быстрый рост усилиями и к радости операторов

09.10.2024, MForum.ru

МегаФон поделился данными по рынку M2M за последние 5 лет. Рынок быстро растет, наиболее активно M2M используют в ЖКХ – количество подключений выросло примерно в 4 раза (>300%), а также промышленные предприятия – рост в 5 раз (>400%). В целом по рынку количество промышленных гаджетов с подключением к интернету по сети сотовой связи росло за период в среднем на 18% ежегодно, что дало удвоение их количества (рост на 100%). В сельском хозяйстве темпы роста пока не столь велики, но в среднем – на 9% ежегодно (50% за 5 лет).

Параллельно с ростом количества M2M подключений, растет и объем данных, передаваемых одним устройством – втрое, с 550 МБ до 1.5 ГБ, весомый вклад в этот процесс дало распространение видеокамер с мобильным подключением. Тем не менее, большинство подключений потребляют менее 100 МБ в месяц. География внедрений M2M в РФ не однородна, более активно внедрения идут в центральной части страны, 47%, менее активны Урал, Сибирь, Дальний Восток – 32%. Операторы сотовой связи создали платформы для агрегирования М2М подключений под разные виды бизнеса. У МегаФон это Умное ЖКХ, Экомониторинг, Контроль кадров, Контроль транспорта, Мониторинг воды.

МегаФон - лидер по внедрению M2M SIM-карт в промышленность и городскую среду, утверждает Андрей Кузнецов, директор по тарифной политике и сегментному маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона. Одно из интересных решений компании - тариф с единовременной оплатой за подключение на 10-15 лет.

Жаль, что компания не привела абсолютных цифр о количествах M2M подключений, но и динамика роста числа подключений вполне интересна.

Из последний оценок этого рынка, приведу данные аналитиков Onside. По их мнению лидером российского рынка M2M подключений является МТС с долей выручки – 40% от всего рынка. МегаФон – на втором месте, далее Билайн и Tele2. Оценка числа подключенных IoT-устройств в России - около 86 млн на конец 2023 года. К 2027 году прогнозируется, что количество M2M подключений в РФ может достичь 126-155 млн (базовый сценарий – 135 млн), объем рынка – 208-254 млрд руб (230 млрд руб).

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теги: МегаФон M2M IoT

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