M2M: МТС в Горно-Алтайске обеспечила Горэлектросети счетчиками с NB-IoT подключением

19.12.2024, MForum.ru

МТС сообщает о внедрении системы комплексного учета электроэнергии "под ключ" для МУП Горэлектросети в Горно-Алтайске. В основе системы - "умные счетчики" с модемами NB-IoT, которые беспроводно подключены к сертифицированной платформе АСКУЭ. Это освобождает жителей от необходимости ежемесячно вручную снимать показания и передавать их.

В планах МУП Горэлектросети Горно-Алтайска в течение нескольких ближайших лет заменить счетчики на новые, с беспроводным подключением.

Модемы счетчиков снабжены SIM-картой, данные передаются по защищенной сети с использованием защищенной точки подключения (APN).

«Для нас было важно, чтобы клиент получил комплексное готовое решение для всех групп своих потребителей — физических и юридических лиц. Наше решение позволило сразу приступить к монтажу прибора учётов у потребителей и получать от них данные. Жителям Горно-Алтайска больше не придётся каждый месяц списывать показания в труднодоступных местах своих домов, где обычно установлены приборы учёта, а затем передавать информацию по телефону. Умные счётчики сами соберут и отправят ежемесячный отчёт», — объясняет директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

«Приборы учёта с функционалом удалённой передачи данных и последующей обработкой и хранением на платформе электросетевые компании должны внедрять согласно федеральному закону №522. Таким образом, реализация проекта помогает «Горэлектросети» соблюдать требования законодательства и избегать потенциальных штрафов. Кроме того, использование умных приборов учёта снижает затраты на обслуживание и сбор данных более, чем в 3 раза. В дальнейшем мы продолжим совместную работу по замене устаревших счётчиков», — комментирует директор МУП «Горэлектросети» Анатолий Аркадьевич Коренов.

МТС развернула сеть NB-IoT практически во всех регионах присутствия (72 региона на 2021.02) и активно продвигает услуги на ее основе - подключает умные счетчики электричества, газа и воды, системы мониторинга люков кабельной канализации. В 2022 году МТС IoT Hub переехал на ПО собственной разработки.

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теги: МТС Алтай республика M2M умные счетчики смартсчетчики NB-IoT

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