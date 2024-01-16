IoT: МегаФон внедрил IoT систему "Онлайн-мониторинг воды" в Северной Осетии

16.01.2024, MForum.ru

Контроль состояния магистральных и внутридомовых сетей водоснабжения в Северной Осетии доверили МегаФону. Решение "Онлайн-мониторинг воды" выбрало ГУП Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения.

Сервис представляет собой автоматизированный сбор информации со счетчиков воды, установленных в квартирах жильцов. Пока что они установлены во Владикавказе в 9 муниципальных организациях. В подвалах домов по ул. Тельмана и Чапаева установлено необходимое передающее оборудование. Система считывает показания и передает их на платформу онлайн-мониторинга. Данные 200 домохозяйств автоматически передаются в УК или ТСЖ.

Сервис удобен для владельцев домохозяйств - не нужно снимать показания вручную и куда-то их передавать. Упрощается жизнь и для организаций, теперь данные всегда свежие на момент выставления счетов за период.

Главный энергетик ГУП «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения» Зураб Абаев поделился первым опытом использования решения: «Система позволяет организовать работу ресурсоснабжающей организации быстрее, качественнее и прозрачнее. Платформа автоматически выгружает статистику в программу 1С и выставляет счет юридическим лицам. Кроме того, мы собираем показатели среднесуточного потребления по районам, кварталам и домам. Благодаря этому, можно выявить потери воды или незаконное ее использование».

«Платформа онлайн-мониторинга создана, чтобы предотвращать аварии и утечки, снижать расходы на ремонт техники, обеспечить максимально прозрачные отношения между поставщиком и получателем услуги. Это первое подключение такого сервиса в Северо-Кавказском федеральном округе. Водоснабжающая инфраструктура и учет потребления ресурсов стали доступнее и организации, и населению. Помимо автоматизированного сбора данных, у нас есть возможность предоставлять услуги по мониторингу тепловых камер и трубопроводов, что помогает не только облегчить коммуникацию между организацией и клиентом, но и автоматизировать работу на самом предприятии», — подчеркнул директор МегаФона в Северной Осетии Ацамаз Бесолов.

МегаФон представил решение "Онлайн-мониторинг воды" летом 2020 года. С тех пор компания активно занимается его развертыванием в различных регионах. В частности, решение МегаФона "Онлайн-мониторинг воды" в 2023 году внедрила компания "Концессия водоснабжения Геленджик", управляющая коммунальной инфраструктурой города. Под контроль подключенных счетчиков взято 100 объектов - гостиницы, многоэтажки и частные дома. Решение МегаФона основано на стандарте NB-IoT на частоте 800 МГц

Близкая по принципу работы система используется также для контроля качества воды в реках и водохранилищах, она подключается к платформе "МегаФон Экология". Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает данные о состоянии компонентов окружающей природной среды, выбросах и сбросах промышленных предприятий, прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов.

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