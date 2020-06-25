B2B: МегаФон поможет мониторить качество воды

MForum.ru
25.06.2020,
Новое решение МегаФон "Онлайн-мониторинг воды" адресовано водоканалам, позволяет контролировать качество воды практически в режиме реального времени, собирая данные с объектов, находящихся в десятках километров друг от друга, в том числе, с движущихся.
В основе решения - IT/IoT-платформа, работающая с датчиками и телематическими устройствами по сети NB-IoT оператора. Решение "МегаФон" позволяет связать в единую сеть сложное оборудование, применяемое водоканалами и максимально автоматизировать управление комплексом, снизив нагрузку на сотрудников.
«Мы видим запрос на легкую и недорогую автоматизацию со стороны водоканалов и эксплуатантов гидротехнических сооружений. Экосистема водоканалов имеет распределенную структуру, расстояние между отдельными ее частями может насчитывать десятки километров. Благодаря различным приборам учета, которые легко монтируются и быстро вводятся в эксплуатацию, «Онлайн-мониторинг воды» позволяет дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр», – говорит Павел Иванченко, руководитель по IoT МегаФона.
Автоматизированный мониторинг распределенного на большом пространстве технологического хозяйства водоканалов позволяет круглосуточно контролировать объемы поставки воды, быстро замечать аварийное падение давления в трубопроводах, выявлять прорывы, неправомерные подключения и хищения, а также повысить уровень охраны инфраструктурных объектов.
Кроме того, платформа "Онлайн-мониторинг воды" позволяет контролировать состояние поступающей воды, качество ее очистки на фильтровальных станциях, мониторить качество очистки сточных вод, что особенно важно в сложившейся непростой экологической и эпидемиологической ситуации.
Автоматика позволит поддерживать заданный уровень воды практически без вмешательства человека, тем самым нивелируя возможное негативное влияние человеческого фактора. Это также позитивно сказывается и на степени готовности оборудования за счет постоянного контроля его состояния.
Сеть NB-IoT со свойственным этим сетям качеством покрытия и охватом обеспечивает также высокое проникновение сигнала, что позволяет использовать датчики с SIM-картами, в том числе, для контроля трубопроводов, залегающих под землей.
В личном кабинете сервиса сотрудникам водоканала доступна различная необходимая информация, там же есть возможность формировать экономические и технические отчеты, отслеживать даты поверок приборов, передавать данные в расчетную систему предприятий (1С). О любых нештатных ситуация информация поступает по SMS и на электронную почту, что позволяет снизить время реакции н минимизировать негативные последствия.
Посмотреть зоны покрытия NB-IoT сети МегаФон можно на карте.
Посмотреть таблицу с данными по NB-IoT присутствию в регионах можно здесь: http://www.mforum.ru/news/article/114090.htm
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теги: B2B услуги платформы IoT-платформы NB-IoT МегаФон
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