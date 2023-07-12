B2B. Энергетика. Цифровизация: МТС и Россети Урал займутся совместным развитием технологий

12.07.2023, MForum.ru

Компании подписали меморандум о сотрудничестве в области развития цифровых продуктов на базе IoT, Big Data и AI, а также систем компьютерного зрения.

Партнерство компаний предусматривает внедрение существующих цифровых решений МТС на инфраструктуре «Россетей Урала», а также совместное развитие новых продуктов.

Если переходить к частностям, то МТС поможет электросетевой компании в автоматизации сбора показаний счетчиков электроэнергии, а также в мониторинге объектов Россетей Урала на предмет несанкционированных подключений к сетям. Для этого будет внедряться платформа EnergyTool, основанная на технологиях Big Data и AI. Кстати, аналогичное решение МТС внедряет для Россетей Сибирь. Это решение предназначено выявлять приборы учета, передающие заниженные показания. Кроме того, планируется внедрять технологию компьютерного зрения на системы видеонаблюдения для автоматизации отслеживания таких подключений.

пресс-релиз

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: B2B энергетика цифровизация партнерства

--