IT-платформы: МТС Web Services создала TeamStream для совместной работы распределенных команд

MForum.ru
23.04.2025,
MWS сообщает о создании платформы для командной работы и обмена видеосообщениями. В эпоху массовой работы айтишников на гибридной или удаленной основе такая платформа может оказаться востребованной. Вместо традиционной переписки в чатах и звонков предполагается запись видеосообщений.
В один клик можно начинать писать видео и звук, и с экрана, и с камеры, а также комментировать, добавлять ссылки, редактировать видео. В MWS считают, что использование платформы позволяет достичь экономии до 32 часов в месяц на сотрудника (более часа в день!). Встроенные инструменты на основе ИИ автоматически создают «расшифровки» (транскрибации) и краткие резюме записей, что обещает экономию времени на просмотр видео и поиск информации.
Сервис дает возможность создавать командные пространства для совместной работы и обмена данными.
TeamStream войдет в экосистему сервисов для совместной работы MWS. В таком варианте сервисом смогут пользоваться фрилансеры и самозанятые, малый и средний бизнес. Крупный бизнес сможет разместить TeamStream на собственной инфраструктуре, обеспечиваются корпоративные настройки безопасности (SSO), возможности кастомизации и техподдержка.
«Нам важно развивать импортозамещающие системы, интересные всему рынку. В экосистему В2В-сервисов МТС уже входят платформа для бизнес-коммуникаций МТС Линк, инфраструктура для работы с таблицами MWS Tables. Эта экосистемная синергия позволит нам создать пул решений для пользователей совершенно разных сегментов, которые заинтересованы в быстрой командной работе», - прокомментировал Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services, первый вице-президент по технологиям МТС.
В настоящий момент МТС Web Services начинает пилотировать TeamStream в B2B-компаниях и среди корпоративных клиентов. В четвертом квартале 2025 года компания планирует полноценный выход продукта на внешний рынок.
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теги: коммуникационные платформы видеосообщения айти
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