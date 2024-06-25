Облачные услуги. IT: В облако beeline cloud интегрировали решения для планирования и анализа данных компании Оптимакрос

25.06.2024, MForum.ru

Облачный сервис beeline cloud пополнили решения для корпоративного планирования, мониторинга и анализа данных компании Оптимакрос. Это результат интеграции облачного сервиса и платформы Optimacros.

Клиенты сервиса beeline cloud, используя Оптимакрос, получают доступ к продуктам для принятия обоснованных решений.

Какие преимущества интеграции отмечают компании?

Клиенты смогут выбрать облачную или on-premise версию платформы Optimacros. Возможен плавный переход с одной на другую.

Использование облачной платформы обеспечивает возможность масштабирования под потребности бизнеса, отсутствие простоев.

Простоту использования.

«Мы рады нашему продуктивному сотрудничеству с «Оптимакрос». Интеграция передовых инструментов анализа и планирования с нашими облачными сервисами предоставит клиентам еще больше возможностей для эффективного управления данными и комплексного развития бизнеса», – прокомментировал коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.

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