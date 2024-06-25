Облачные услуги. IT: В облако beeline cloud интегрировали решения для планирования и анализа данных компании Оптимакрос

MForum.ru
25.06.2024,
Облачный сервис beeline cloud пополнили решения для корпоративного планирования, мониторинга и анализа данных компании Оптимакрос. Это результат интеграции облачного сервиса и платформы Optimacros.
Клиенты сервиса beeline cloud, используя Оптимакрос, получают доступ к продуктам для принятия обоснованных решений.
Какие преимущества интеграции отмечают компании?
«Мы рады нашему продуктивному сотрудничеству с «Оптимакрос». Интеграция передовых инструментов анализа и планирования с нашими облачными сервисами предоставит клиентам еще больше возможностей для эффективного управления данными и комплексного развития бизнеса», – прокомментировал коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев.
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теги: ВымпелКом Билайн айти облачные услуги
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