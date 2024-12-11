Оразование: Beeline cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps

MForum.ru
11.12.2024,
Дочерняя структура beeline cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Cloud DevSecOps, направленного на обучение разработчиков принципами создания безопасного кода и интеграции принципов информационной безопасности в процесс создания приложений.
Кому адресован курс: разработчикам приложений, DevOps-инженерам, специалистам по безопасности ПО, желающим ознакомиться с основами DevSecOps в CI-процессах.
Программа состоит из 10 онлайн уроков, которые знакомят участников с ключевыми аспектами безопасной разработки. В ее рамках разобрано 25 типовых ошибок при написании кода на Java, разберут применение статического и динамического анализа.
В процессе обучения, участникам обещана возможность задавать вопросы экспертам курса и получать поддержку.
Программа разбита на 3 раздела:
Зарегистрированные участники получают бессрочный доступ к видеолекциям, методическим пособиям и презентациям.
Авторы программы — Николай Пискунов, ведущий разработчик Big Data и автор статей по разработке в beeline cloud, а также Михаил Марченко, руководитель центра компетенций сопровождения и построения процессов разработки Билайна.
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теги: ВымпелКом Билайн облачные услуги облачные сервисы образование
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