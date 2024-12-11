Оразование: Beeline cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps

11.12.2024, MForum.ru

Дочерняя структура beeline cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Cloud DevSecOps, направленного на обучение разработчиков принципами создания безопасного кода и интеграции принципов информационной безопасности в процесс создания приложений.

Кому адресован курс: разработчикам приложений, DevOps-инженерам, специалистам по безопасности ПО, желающим ознакомиться с основами DevSecOps в CI-процессах.

Программа состоит из 10 онлайн уроков, которые знакомят участников с ключевыми аспектами безопасной разработки. В ее рамках разобрано 25 типовых ошибок при написании кода на Java, разберут применение статического и динамического анализа.

В процессе обучения, участникам обещана возможность задавать вопросы экспертам курса и получать поддержку.

Программа разбита на 3 раздела:

Первый посвящен основам DevSecOps и инструментам анализа безопасности кода;

Во втором рассматриваются ключевые принципы безопасной разработки, включая работу с уязвимостями, атаки CSRF и XSS, а также угрозы, связанные с использованием устаревших криптоалгоритмов и уязвимых компонентов;

Третий раздел - аспекты защиты приложений и API, включая управление секретами и методы обеспечения безопасности контейнеров.

Зарегистрированные участники получают бессрочный доступ к видеолекциям, методическим пособиям и презентациям.

Авторы программы — Николай Пискунов, ведущий разработчик Big Data и автор статей по разработке в beeline cloud, а также Михаил Марченко, руководитель центра компетенций сопровождения и построения процессов разработки Билайна.

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теги: ВымпелКом Билайн облачные услуги облачные сервисы образование

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