Айти: IT: Компания Синергетик перешла на использование MWS Tables

МТС Web Services сообщает о внедрении платформы MWS Tables в компании Синергетик. MWS Tables - сервис для командной работы. На него переведена часть регулярных процессов департамента маркетинга компании Synergetic. Теперь в системе ведут планы и реестры платежей, статьи расходов и бюджеты, отчетность, статистику рекламных кампаний и медиапланы. Всего перенесено 8 взаимосвязанных таблиц, что позволило отказаться от ручного сведения Excel-файлов, ускорить согласование финансовой информации.

В Tables настроена автоматическая рассылка уведомлений о проведенных платежах. Система формирует письма с указанием бюджета, контрагента и суммы, что делает контроль прозрачнее и удобнее для участников процесса.

«Для нас критически важна работа с медиапланами. Ранее всё строилось через сводные таблицы, фактически “в морской бой”. Переход на MWS Tables позволил сохранить привычные процессы и даже упростил многие из них. Например, сейчас мы получаем нужные данные одной кнопкой за счёт группировок, что сильно упростило работу и позволило сократить время на подготовку планов», — прокомментировал директор по маркетингу и цифровому развитию Synergetic Роман Каган.

«Мы рады партнерству с Synergetic и ценим высокую оценку нашего продукта. Их опыт показывает, что MWS Tables успешно справляется с задачами миграции и автоматизации, помогая бизнесу работать быстрее и прозрачнее. Для нас важно не только подтверждение сильных сторон платформы, но и предложения по развитию — они позволяют точнее выстраивать приоритеты и делать продукт удобнее для всех пользователей», — прокомментировал директор продукта MWS Tables Филипп Герм.

Переход на MWS Tables улучшил взаимодействие между командами и снизил затраты времени на обработку информации. Платформа показала устойчивость при миграции и работе с большими массивами данных.

