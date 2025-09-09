Айти: IT: Компания Синергетик перешла на использование MWS Tables

MForum.ru
09.09.2025,
МТС Web Services сообщает о внедрении платформы MWS Tables в компании Синергетик. MWS Tables - сервис для командной работы. На него переведена часть регулярных процессов департамента маркетинга компании Synergetic. Теперь в системе ведут планы и реестры платежей, статьи расходов и бюджеты, отчетность, статистику рекламных кампаний и медиапланы. Всего перенесено 8 взаимосвязанных таблиц, что позволило отказаться от ручного сведения Excel-файлов, ускорить согласование финансовой информации.
В Tables настроена автоматическая рассылка уведомлений о проведенных платежах. Система формирует письма с указанием бюджета, контрагента и суммы, что делает контроль прозрачнее и удобнее для участников процесса.
«Для нас критически важна работа с медиапланами. Ранее всё строилось через сводные таблицы, фактически “в морской бой”. Переход на MWS Tables позволил сохранить привычные процессы и даже упростил многие из них. Например, сейчас мы получаем нужные данные одной кнопкой за счёт группировок, что сильно упростило работу и позволило сократить время на подготовку планов», — прокомментировал директор по маркетингу и цифровому развитию Synergetic Роман Каган.
«Мы рады партнерству с Synergetic и ценим высокую оценку нашего продукта. Их опыт показывает, что MWS Tables успешно справляется с задачами миграции и автоматизации, помогая бизнесу работать быстрее и прозрачнее. Для нас важно не только подтверждение сильных сторон платформы, но и предложения по развитию — они позволяют точнее выстраивать приоритеты и делать продукт удобнее для всех пользователей», — прокомментировал директор продукта MWS Tables Филипп Герм.
Переход на MWS Tables улучшил взаимодействие между командами и снизил затраты времени на обработку информации. Платформа показала устойчивость при миграции и работе с большими массивами данных.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: айти MWS
--
Публикации по теме:
01.09. [Новости компаний] IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] IT. B2B. Партнерские программы: МТС Web Services запускает B2B партнерскую программу / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] IT. Рейтинги: ИКС Холдинг закончил год с ростом выручки на 60.2% до 264,7 млрд рублей / MForum.ru
29.07. [Новости компаний] ИБ. DDoS: Специалисты по ИБ МегаФона отмечают изменение характера DDoS-атак / MForum.ru
23.07. [Новости компаний] IT: Дайджест новостей ИТ-компаний - 23 июля 2027 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru