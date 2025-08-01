IT. Рейтинги: ИКС Холдинг закончил год с ростом выручки на 60.2% до 264,7 млрд рублей

MForum.ru

IT. Рейтинги: ИКС Холдинг закончил год с ростом выручки на 60.2% до 264,7 млрд рублей

01.08.2025, MForum.ru

Аналитики по разному оценивают итоги работы компании. Приведу ссылки на два рейтинга.

Продажа собственных продуктов и решений компании превышает 80% в общей структуре выручки компании.

В основе динамичного роста компании – ставка на высокотехнологичные продукты и решения собственной разработки. И активная кадровая политика. Холдинг вырос уже до 13 тысяч сотрудников, из них 70%, это инженеры, занимающиеся разработкой в области вычтеха, телекома и космической аппаратуры. Кроме того, они участвуют в подготовке образовательных программ, преподают в ведущих технических университетах страны, передают опыт новым поколениям инженеров – это позволяет улучшить подготовку новых инженеров, сократить сроки их доучивания после выхода на работу, обеспечить воспроизведение кадрового потенциала в IT.

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теги: рейтинги ИКС Холдинг айти

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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