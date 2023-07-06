Рейтинги: Кто вошел в рейтинг крупнейших IT-компаний России по версии CNews

06.07.2023, MForum.ru

Вышел очередной рейтинг CNews100. В нем в Топ-5 попала айти дочка МТС.

Выручка компании МТС Диджитал в 2022 году составила 125,7 млрд рублей, она выросла на 29% год к году (совпадает со среднерыночным ростом для разработчиков ПО и интеграторов). Выросло и число сотрудников - на 27% до 7791 (это больше, чем в среднем по рынку). Сравнимые показатели по выручке - у компании Ростелеком, но непонятно, сколько сотрудников заняты в этом подразделении компании.

«Несмотря на вызовы, с которыми все мы столкнулись, прошлый год стал для МТС очень продуктивным. Количество экосистемных клиентов выросло до 14 млн, что на 27% больше, чем в 2021 г. - они обеспечили 45% B2C выручки. Мы провели серьезную работу по части импортозамещения. Одним из главных достижений стал запуск технологической платформы The Platform. Переход на нее позволяет сократить время получения инфраструктуры с месяца до минуты, в четыре раза ускорить вывод новых продуктов на рынок, а также вдвое снизить затраты на ИТ, заменять устаревшие системы и продукты зарубежных вендоров. Всеми этими наработками мы уже начали делиться с партнерами. Благодарим организаторов рейтинга за признание наших успехов и дополнительную мотивацию вкладываться в развитие цифровой экосистемы МТС и российского ИТ-рынка в целом», - отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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теги: рейтинги МТС

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