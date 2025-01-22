Кредитные рейтинги: НКР сохранило кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом

22.01.2025, MForum.ru

В основе подтвержденного рейтинга, по мнению аналитиков агентства, лежат следующие факты.

Низкий систематический риск бизнес-профиля МТС объясняют устойчивостью ключевых рынков присутствия компании, прежде всего, предоставлением услуг связи и умеренным потенциалом их роста





Рынки присутствия компании в РФ характеризуются высокой географической диверсификацией и стабильностью клиентской базы: услугами МТС пользуется значительная доля российских домохозяйств и предприятий из различных секторов экономики.





Оценку финансового профиля поддерживает умеренная долговая нагрузка, достаточный запас прочности для обслуживания долга, высокая операционная рентабельность и достаточная ликвидность.





Низкие акционерные риски, положительная оценка качества корпоративного управления дополнительно поддерживают оценку собственной кредитоспособности МТС.

НКР подтвердило кредитные рейтинги 13 выпусков облигаций МТС: 001-01 (RU000A106VD1), 001P-19 (RU000A104T04), 001P-20 (RU000A104SU6), 001P-21 (RU000A104WJ1), 001P-24 (RU000A105ZP8), 001P-25 (RU000A106BQ5), 001P-27 (RU000A109SK6), 002Р-01 (RU000A1075E4), 002Р-02 (RU000A1078S8), 002Р-03 (RU000A10AF49), 002Р-04 (RU000A1083U4), 002Р-05 (RU000A1083W0), 002Р-06 (RU000A109312).

Если вас интересует более подробная информация от рейтингового агентства, ее можно найти на сайте агентства.

«Бизнес МТС традиционно отличается высокой диверсификацией, что позволяет в рамках экосистемы гибко реагировать на внешние вызовы и эффективно адаптировать портфель активов. Компания обладает высокой операционной рентабельностью, достаточной ликвидностью для выполнения обязательств перед акционерами и укрепления лидерства на основных рынках. Все это нашло отражение в высокой оценке НКР, а в декабре 2024 года и в сохранении наивысших рейтингов надежности от АКРА и Эксперт РА», — подчеркнул директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

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теги: МТС кредитные рейтинги кредитоспособности

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