Рейтинги кредитоспособности: АКРА подтвердило для МТС рейтинг уровня AAA(RU)

MForum.ru
17.12.2024,
Агентство АКРА подтвердило наивысший рейтинг кредитоспособности МТС на уровне AAA(RU) со стабильным прогнозом.
В основе оценки - лидирующие позиции МТС на рынке, подтверждаемые объемом выручки и количеством подключений. Стабильный рост выручки обеспечивается последовательной стратегией на основе экосистемного подхода, развитию нескольких бизнес-сегментов на фундаменте телеком-направления.
По оценкам АКРА, средневзвешенная за период с 2022 по 2027 год рентабельность по FFO до фиксированных платежей и налогов будет равна 40%, что является нижней границей текущей оценки. Агентство допускает как краткосрочное сокращение рентабельности ниже указанного уровня, так и вероятность долгосрочного понижения в связи с ростом доли менее маржинальных направлений бизнеса. Показатель FFO (Funds From Operations) до фиксированных платежей и налогов - 303 млрд руб.
По оценкам АКРА, у МТС сильный бизнес-профиль, широкая география деятельности, качественная система корпоративного управления.
Оценка риск-профиля основывается на высоких показателях рентабельности и ликвидности, сравнительно невысокой долговой нагрузке при средней оценке обслуживания долга.
По оценкам АКРА, средневзвешенный уровень капитальных затрат к выручке за период с 2022 по 2027 составит 11,2%. Агентство ожидает, что в прогнозном периоде показатель будет планомерно снижаться как за счет роста выручки, так и благодаря оптимизации капитальных расходов, которая, в свою очередь, окажет поддержку рентабельности по свободному денежному потоку (FCF). АКРА считает, что по итогам 2024 года FCF останется отрицательным: давление на показатель, помимо прочего, оказывает активное наращивание кредитного портфеля в сегменте банковского бизнеса. С 2025 года FCF может перейти к положительным значениям.
Агентство ожидает, что меры, разрабатываемые Компанией в рамках коррекции стратегии, позволят снизить долговую нагрузку и оптимизировать процентные расходы, удерживая средневзвешенный показатель обслуживания долга выше 2,5х.
«Экосистемный подход МТС доказал свою эффективность, что нашло отражение в наивысшем рейтинге надёжности от АКРА, а до этого в высокой оценке “Эксперт РА”. Мы успешно придерживаемся стратегии развития сразу нескольких бизнес-вертикалей, некоторые из которых продолжают демонстрировать рекордные финансовые результаты. При этом компания сохраняет комфортный уровень долговой нагрузки и достаточную ликвидность для будущих инвестиций», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.
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теги: рейтинги кредитоспособности МТС
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