Рейтинги кредитоспособности: В Эксперт РА подтвердили кредитный рейтинг МТС на уровне ruAAA

08.12.2023, MForum.ru

Прогноз по рейтингу - стабильный.

Эксперт РА поясняет свое решение такими основными тезисами:

Сильные рыночные и конкурентные позиции МТС. Компания продолжает удерживать лидерство на рынке мобильной связи и показывать положительные результаты построения продуктовой экосистемы по объединению различных информационных сервисов и платформ на базе телеком-бизнеса.

Умеренно-низкая долговая нагрузка при среднем покрытии процентных платежей и высокое качество корпоративного управления.





Достаточный уровень прогнозной ликвидности: операционный поток вместе с денежными средствами и невыбранными кредитными линиями достаточен для покрытия процентных расходов, предстоящих погашений, капитальных затрат и дивидендных выплат.

Нельзя не согласиться с тезисом Эксперт РА об информационной прозрачности Группы МТС, достаточно посмотреть на любой из квартальных отчетов компании - единственной претензией к нему может быть, что он "слишком детальный" (на самом деле - нет).

Можно вспомнить, что в начале 2023 года рейтинг на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом подтверждало для МТС РА НКР (ООО "Национальные Кредитные рейтинги").

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теги: МТС рейтинги кредитоспособности кредитные рейтинги

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