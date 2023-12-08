Рейтинги кредитоспособности: В Эксперт РА подтвердили кредитный рейтинг МТС на уровне ruAAA

MForum.ru
08.12.2023,
Прогноз по рейтингу - стабильный.
Эксперт РА поясняет свое решение такими основными тезисами:
Нельзя не согласиться с тезисом Эксперт РА об информационной прозрачности Группы МТС, достаточно посмотреть на любой из квартальных отчетов компании - единственной претензией к нему может быть, что он "слишком детальный" (на самом деле - нет).
Можно вспомнить, что в начале 2023 года рейтинг на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом подтверждало для МТС РА НКР (ООО "Национальные Кредитные рейтинги").
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теги: МТС рейтинги кредитоспособности кредитные рейтинги
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