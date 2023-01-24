Кредитные рейтинги: НКР подтвердила кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом

MForum.ru

Кредитные рейтинги: НКР подтвердила кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом

24.01.2023, MForum.ru

Российское рейтинговое агентство НКР (ООО "Национальные Кредитные Рейтинги") подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне ААА.ru со стабильным прогнозом.

 

 

Какие факторы в деятельности МТС отметило НКР, подтверждая высокий рейтинг?

  • Низкий риск бизнес-портфеля в связи с лидирующими рыночными позициями РФ и умеренным потенциалом роста рынков присутствия;
  • Рынки присутствия компании в России характеризуются высокой географической и отраслевой диверсификацией и стабильностью клиентской базы;
  • Умеренная долговая нагрузка и запас прочности по обслуживанию долга, значительная операционная рентабельность, достаточный уровень ликвидности бизнеса позитивно сказались на оценке финансового профиля МТС;
  • Прозрачная структура владения, положительная оценка качества управления и стратегического планирования дополнительно поддерживает оценку собственной кредитоспособности МТС.

Полный текст НКР о подтверждении рейтинга МТС доступен по ссылке.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС кредитные рейтинги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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