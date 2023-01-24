Кредитные рейтинги: НКР подтвердила кредитный рейтинг МТС на уровне AAA.ru со стабильным прогнозом

MForum.ru
24.01.2023,
Российское рейтинговое агентство НКР (ООО "Национальные Кредитные Рейтинги") подтвердило кредитный рейтинг МТС на уровне ААА.ru со стабильным прогнозом.
Какие факторы в деятельности МТС отметило НКР, подтверждая высокий рейтинг?
Полный текст НКР о подтверждении рейтинга МТС доступен по ссылке.
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теги: МТС кредитные рейтинги
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