Кредитные рейтинги: Рейтинговое агентство НКР присвоило ПАО ВымпелКом кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом

MForum.ru
25.12.2024,
Рейтинг АА.ru со стабильным прогнозом призван подтвердить высокую устойчивость финансового положения и бизнес-профиля компании.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайн:
«Кредитный рейтинг AA.ru со стабильным прогнозом — это в первую очередь справедливая оценка устойчивости нашего бизнеса. У нас амбициозные планы на будущее, подкреплённые широкой инвестиционной программой, направленной на развитие инфраструктуры и предоставление высокого уровня услуг для наших клиентов по всей стране».
Высокая оценка бизнес-профиля ПАО «ВымпелКом» по мнению агентства обусловлена:
Дополнительными преимуществами стали прозрачность корпоративного управления и низкие акционерные риски, что положительно влияет на доверие инвесторов и партнёров компании.
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теги: Билайн ВымпелКом кредитные рейтинги
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