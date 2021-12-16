Кредитные рейтинги: МТС подтвердили кредитный рейтинг ruAAA

MForum.ru
16.12.2021,
Такой рейтинг представило агентство "Эксперт РА" с прогнозом "стабильный".
В обоснование своей оценки агентство отметило:
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теги: телеком кредитные рейтинги МТС
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