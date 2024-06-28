ИТ. Рейтинги: МТС вошла Топ-5 рейтинга крупнейших IT компаний России по версии TAdviser

MForum.ru
28.06.2024,
Аналитики TAdviser ежегодно оценивают выручку и численность сотрудников компаний, работающих на российском IT-рынке в рамках рейтинга "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России". По итогам 2023 года МТС оказалась на 4-м месте в рейтинге (поднявшись с 6-го по итогам 2022 года).
Выручка экосистемы в 2023 году составила 606 млрд рублей, увеличившись на 13,5% год к году. Количество ИТ-специалистов в МТС в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тыс. человек.
Наиболее заметное влияние на результаты компании в рейтинге оказало развитие собственной технологической платформы The Platform, которая декомпозируется на десятки платформ для решения конкретных задач: работа с данными, безопасность и так далее. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%, - утверждает МТС. Время от появления задачи в бэклоге до реализации уменьшилось в четыре раза, во столько же повысилась надежность Mission Critical систем. В основе единой платформы технологии Open Source, доработанные МТС или созданные с нуля.
«Собственная разработка всегда была нашим приоритетом. Все ключевые технологии, которые обеспечивают конкурентные преимущества МТС, разработаны внутри компании. Мы намерены и дальше развивать технологическую независимость, создавая новые продукты и совершенствуя уже существующие. Лидерство в рейтингах для нас - дополнительный драйвер, благодарим TAdviser за высокую оценку нашей работы», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
Одним из значимых событий по части импортозамещения стал переход на собственную антифрод- систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО и более чем на 30% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей и выявляет аномалии. Топ-10 крупнейших ИТ-компаний по версии TAdviser:
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теги: МТС рейтинги ИТ-компании айти
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