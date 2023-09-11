Облачные сервисы: Российский ритейл распробовал облачные сервисы

MForum.ru
11.09.2023,
Российские ритейлеры используют разнообразные облачные услуги, которые предоставляют им провайдеры. В частности, это услуги виртуальной инфраструктуры, управляемые базы данных, объектные хранилища, платформы для обучения моделей ИИ, платформы для работы с IoT-устройства. Два последних направления - одни из наиболее перспективных, утверждает директор по продуктам облачного бизнеса CloudMTS Михаил Соловьев.
Проводить обучение моделей ИИ, используемых в ритейле (и не только) позволяет ML-платформа. Это может касаться моделей построения оптимальных логистических маршрутов, прогнозирования выхода из строя оборудования. ML-платформа CloudMTS позволяет работать с моделями ИИ, контролируя процесс и результаты обучения. При необходимости можно откатиться к более ранним версиям.
IoT-платформа позволяет управлять устройствами, подключенными к интернету. Это могут быть, например, датчики в торговом зале или от подключенных к сети автомобилей. Собираемые данные и приложения для работы с этими данными разворачиваются в облаке.
У клиентов МТС есть вариант выбора решения под ключ, когда специалисты оператора обсудят задачу с заказчиком, развернут датчики и подключат их к платформе. Либо ритейлер может самостоятельно подключать имеющиеся в его распоряжении устройства к платформе. Плата за использование сервиса начнет взиматься, когда число подключенных устройств превысит 100 штук.
«То, что мы запустили такие сервисы как IoT и ML платформы в CloudMTS показывает, что наше облако растет и развивается именно в те направления, которые наиболее часто используются в ритейле. Бизнес стремиться создавать новые IT-решения и с каждым днем становится все лучше и эффективнее, а наша инфраструктура предоставляет для этого все возможности», - отметил Михаил Соловьев. \\
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теги: облачные сервисы МТС CloudMTS розница
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