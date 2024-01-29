Инфраструктура сети: МТС запустила NOP - платформу для оркестрации сети фиксированного доступа

MForum.ru

Инфраструктура сети: МТС запустила NOP - платформу для оркестрации сети фиксированного доступа

29.01.2024, MForum.ru

Уход зарубежных вендоров - не конец света, похоже, что всего за 2022-2023 год операторы предприняли на своих сетях больше технологических изменений, чем это происходило в предыдущие годы. МТС сообщает об очень интересном и существенном нововведении - о запуске платформы автоматизации управления сетью фиксированного доступа Network orchestration platform (NOP).

 

 

Эта платформа позволяет централизованно внедрять технологические изменения в сети на территории всей страны, управлять изменениями в режиме реального времени, повысить устойчивость сетевой инфраструктуры к внешним угрозам.

Платформа построена на современных принципах микросервисной архитектуры с использованием открытых стандартов, она поддерживает подключение сотен тысяч устройств в сети МТС, может работать не только с роутерами и маршрутизаторами абонентов, но и с гаджетами IoT. Одно из основных преимуществ - унифицированный формат хранения данных, что позволяет заменять оборудование одного вендора на оборудование другого.

Автоматизация процессов обещает возможность более эффективного использования ресурсов, можно проводить контроль качества кода, нагрузочные тестирования. В системе сохраняется история изменений конфигурации оборудования - можно восстановить настройки как отдельного устройства, так и группы устройств. Информация о состоянии сети может использоваться для выявления долгосрочных трендов, отслеживается доступность любого устройства.

«Обеспечение высокого уровня устойчивости сети — необходимая основа, без которой невозможно развитие продуктов и услуг для клиентов. Централизованное автоматизированное управление сетевой инфраструктурой позволяет контролировать процессы, связанные с внедрением изменений, и отслеживать качество предоставляемых услуг. Кроме того, платформизация позволяет высвободить ресурсы команд за счет сокращения непрофильной нагрузки и сфокусировать их на ключевых задачах», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

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теги: фиксированный доступ МТС Network orchestration platform NOP платформы оркестрации

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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