IoT: МТС запустила "Цифровой водоканал"

MForum.ru

IoT: МТС запустила "Цифровой водоканал"

13.01.2022, MForum.ru

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"Цифровой водоканал" - это IoT-решение МТС, предназначенное для сбора и анализа информации. Датчики давления и приборы учета воды с беспроводным подключением собирают информацию, а система обработки собранных данных позволяет обнаруживать и предотвращать аварии, сокращая издержки организаций. Систему уже испытали в боевых условиях в Челябинской области и надеются на спрос со стороны водоканалов, компаний, занимающихся водоснабжением и канализацией.

 

 

Программный комплекс на основе собираемых данных составляет баланс водопотребления, помогает выявить незаконные врезки, неучтенное потребление на магистралях водоснабжения, фиксирует перепады давления в трубах.

УСПД (устройства сбора и передачи данных), которые позволяют снимать информацию с существующих счетчиков, и датчики давления устанавливают у конечных потребителей и в контрольных точках. Также их монтируют на расходомеры на насосных станциях, чтобы снимать показания по общему потреблению воды.

Контроль уровня воды, передача данных выполняются автоматические с заданной периодичностью. Данные передаются по сети NB-IoT МТС, их анализирует система Big Data, что и позволяет выявлять любые отклонения от заданных параметров, сравнивая данных за различные периоды. Благодаря использованию NB-IoT подключения, УСПД могут работать без замены батарейки питания годами.

Пользователь может самостоятельно настроить систему оповещений, выбирая, какие именно показатели будут фиксироваться в онлайн-журнале, добавлять оповещения по SMS, e-mail или Telegram.

Система "Цифровой водоконал" уже прошла тестирование в реальных условиях МУП "Копейские системы водоснабжения и водоотведения" в Челябинской области. Здесь на базе решения был налажен онлайн-мониторинг объема поступающей в город воды, проведена сверка расчетов с поставщиком. Удалось выявить переплату водоканалом поставщику более, чем за 150 тыс. куб. м.

Также в ходе эксплуатации "Цифрового водоканала" было выявлено вышедшее из строя оборудование из-за некорректной работы которого город получал меньше воды. Оборудование было оперативно заменено.

«По данным ресурсоснабжающих организаций, общие потери в сетях водоснабжения составляют более 100 миллиардов рублей в год. Водоканалы сталкиваются с искажением данных и неучтенным потреблением, а контролировать службы расчета сложно, большинство операций выполняются вручную. МТС представила комплексный продукт, который значительно упрощает выявление факта аварий и позволяет в разы снизить объём потерь в системах водоснабжения. Пилотные проекты в полной мере показали эффективность решения», — прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

 

пресс-релиз 

 

"Умный город", "Умный водоканал" и т.п. IoT-сервисы на основе сети NB-IoT и BigData - это способ автоматизации сбора и анализа данных, позволяющий не только улучшить качество услуг для граждан и организаций, но также выявить места аварий, а иногда и предсказать их возможность и своевременно принять меры. Такие системы нередко позволяют заметно экономить в плане потребления ресурсов, обеспечивая более высокую удельную прибыльность. МТС располагает развитой сетью NB-IoT в России, что позволяет использовать решения "умное что-то" от МТС практически без ограничений по покрытию в большинстве кейсов.

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теги: телеком IoT NB-IoT Цифровой водоканал Big Data

© Алексей Бойко, MForum.ru

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