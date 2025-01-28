Цифровизация, ИТ: МТС разработала единое мобильное приложение для работы монтажников и полевых инженеров

28.01.2025, MForum.ru

МТС запустила многофункциональное мобильное приложение для монтажников и полевых инженеров Field Service Management (FSM). От него ожидают повышения эффективности работы технического персонала. В условиях, когда в РФ отсутствует поддержка глобальных вендоров, операторам приходится заниматься развитием и поддержкой сетей полностью самостоятельно. В этой непростой ситуации важно повышать эффективность работы команды техподдержки. В МТС уверены - новое решение позволит экономить до 15% времени, требующегося для оформления нарядов и документов, что оставляет больше времени на работы.

Приложение FSM для смартфонов на ОС Android и iOS, созданное в кроссплатформенном фреймворке Flutter, доступно для монтажников домашнего интернета и объединяет в себе 5 ранее разрозненных корпоративных систем и функций:

• Планировщик задач и автоматизированное управление нарядами. Монтажник видит свой план подключений на день, адреса клиентов, маршрут проезда к ним на карте с возможностью связи с ними напрямую.

• Управление выдачей и списанием инвентаря и клиентского оборудования. В среде электронного документооборота монтажник в начале рабочей смены получает на складе заранее приготовленные комплектующие и клиентское оборудование для установки (кабели, розетки, роутеры, ТВ-приставки, видеокамеры, СИМ-карты).

• Подключение оборудования, его диагностика и обслуживание. Монтажник видит в приложении порты для подключения клиентского оборудования, может проверить его работоспособность в сети.

• Система взаимодействия с клиентами (CRM). Монтажник открывает в системе заявку клиента на подключение, выбранный тариф и подписывает с ним в безбумажном виде на экране смартфона договор на оказание услуг.

• Биржа нарядов. Если у монтажника нет на сегодня назначенных заказов, он может выбрать клиентов, находящихся в очереди на подключение.

Функционал FSM доступен для монтажников на сети фиксированного B2C интернета по всей России, кроме Москвы и области. В 2025 году в МТС продолжат работу над приложением, им смогут пользоваться монтажники и в Московском регионе, а также полевые инженеры и бригадиры, монтирующие и обслуживающие базовые станции, оборудование транспортной сети и другие объекты телекоммуникационной инфраструктуры.

«Специалисты технического блока и ИТ-подразделения МТС совместно разработали и успешно запустили единое многофункциональное мобильное приложение для наших монтажников и инженеров, работающих у клиентов и «в полях». Это решение заметно облегчит и повысит эффективность работы нашего персонала. Если раньше специалисту при выполнении задач на выезде приходилось пользоваться пятью различными корпоративными системами и средами – приложениями, web-страницами, совершать звонки и пользоваться сторонними мессенджерами – то теперь он может всё это делать, пользуясь виджетами в одном приложении на своем смартфоне. Использование FSM позволит в среднем экономить до 15% времени, которое затрачивается на оформление нарядов и документов, а также повысит удовлетворенность наших сотрудников, сделает их работу комфортнее», – отметила директор департамента эксплуатации конвергентных сетей и сервисов МТС Елена Якупова.

Людям привычно пользование различными мобильными приложениями, правильно этот формат использовать в рабочих процессах, так что МТС разумно поступает. Еще одна иллюстрация заметных успехов МТС в цифровизации внутренних процессов.

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теги: МТС мобильные приложения цифровизация айти IoT

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