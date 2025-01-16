Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - базовые станции запущены в селах Зугалай и Ушмун

16.01.2025, MForum.ru

МТС сообщает, что после запуска базовых станций в селах Зугалай и Ушмун, более тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Могойтуйского и Газимуро-Заводского районов края получили доступ к экосистемным сервисам МТС.

Благодаря запуску базовых станций, сеть LTE покрывает всю территорию сёл, а также аграрные и животноводческие хозяйства. В том числе овцеводческие, занимающиеся разведением зугалайской агинской полугрубошёрстной породы. Доступ к современной мобильной сети позволяет фермерам подключить цифровые сервисы и оборудование: для контроля температуры и климатического режима, видеомонитооринга, автоматизации на всех этапах содержания животных.

«Цифровизация животноводческого и аграрного секторов повышают ликвидность и конкурентоспособность производителей, что в современных условиях крайне важно для развития фермерских хозяйств. Поэтому МТС продолжает совершенствовать и развивать сеть LTE на всей территории Забайкалья, предоставляя услуги связи жителям отдаленных населенных пунктов и крупных городов. Так, недавно были запущены новые и модернизированы действующие базовые станции в сёлах Орой, Абайгайтуй, Горбуновка, Алтан, Булэйсан и Степной», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Кроме того, связью и мобильным доступом МТС теперь могут пользоваться почти 2.5 тысячи жителей села Харагун в Хилокском районе.

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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край

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