Развитие сетей: МТС в Забайкалье - оператор улучшил сеть LTE в селе Вершино-Шахматинское

MForum.ru
13.02.2025,
Благодаря дополнительному оборудованию, которое МТС установила в центре села, улучшились показатели мобильного интернета для тысячи жителей села на всем его протяжении, в том числе, в районе местных достопримечательностей - "каменных рек", которые называют курумы - скоплений больших камней, которые кажутся чем-то вроде стекающего по склону потока.
«Сегодня в тренде туристические маршруты выходного дня, когда жители региона самостоятельно отправляются в поездку на автомобиле по популярным туристическим локациям, а также исследуют менее известные места, например, Букукунское озеро или Забайкальские курумы. Модернизация сетей связи позволяет забайкальцам и гостям региона выстроить оптимальный маршрут поездки, узнать больше об истории края, насладиться его красотами и в целом делает регион привлекательным для туризма», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Ранее МТС запустила новые базовые станции в микрорайонах Краснокаменска и селе Засопка Читинского района.
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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
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