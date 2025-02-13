Развитие сетей: МТС в Забайкалье - оператор улучшил сеть LTE в селе Вершино-Шахматинское

13.02.2025, MForum.ru

Благодаря дополнительному оборудованию, которое МТС установила в центре села, улучшились показатели мобильного интернета для тысячи жителей села на всем его протяжении, в том числе, в районе местных достопримечательностей - "каменных рек", которые называют курумы - скоплений больших камней, которые кажутся чем-то вроде стекающего по склону потока.

«Сегодня в тренде туристические маршруты выходного дня, когда жители региона самостоятельно отправляются в поездку на автомобиле по популярным туристическим локациям, а также исследуют менее известные места, например, Букукунское озеро или Забайкальские курумы. Модернизация сетей связи позволяет забайкальцам и гостям региона выстроить оптимальный маршрут поездки, узнать больше об истории края, насладиться его красотами и в целом делает регион привлекательным для туризма», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Ранее МТС запустила новые базовые станции в микрорайонах Краснокаменска и селе Засопка Читинского района.

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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край

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