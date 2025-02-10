Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - МТС развернула БС в западной части Краснокаменска

MForum.ru
10.02.2025,
МТС обеспечила мобильным интернетом жителей проспектов Ветеранов, Шахтеров и Геологов в Краснокаменске. Сеть LTE накрыла 3-й и 4-й микрорайоны города, где расположены жилые дома, магазины и кафе, детский сад №2, школы №3 и №5, бассейн.
«МТС продолжает наращивать скоростные характеристики сети LTE в регионе. Краснокаменск – второй по величине город Забайкалья с плотной городской застройкой и жилыми микрорайонами», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
Ранее МТС запустила новую базовую станцию в пригороде Читы – селе Засопка.
Краснокаменск известен среди путешественников, спелеологов и кладоискателей. Недалеко от города располагается Соктуй-Милозанская пещера – памятник природы и популярный туристический объект. Её глубина более 150 метров, с несколькими гротами соединённые узкими проходами. С пещерой связано множество легенд, самая известная из которых, о спрятанном золоте. Согласно преданию, именно здесь атаман Семёнов скрыл сокровища, доставшиеся ему от Колчака.
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теги: МТС Забайкальский край развитие сетей
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