Развитие сетей: МегаФон продолжает развивать сеть в Омской области - запуск в Новоягодном

25.10.2022, MForum.ru

МегаФон продолжает обеспечивать LTE-покрытием все новые малонаселенные и удаленные населенные пункты Омской области в рамках государственной программы Омской области "Цифровизация малых населенных пунктов".

На этот раз компания сообщает запуске сети 2G / 4G в селе Новоягодное Знаменского района, где проживает около 300 человек. Теперь им доступны возможности голосовой связи, включая VoLTE, а также современный мобильный интернет.

«МегаФон – первый оператор, который обеспечил качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом жителей села Новоягодное. И это еще один шаг на пути к нашей общей с Правительством региона главной задаче – сделать так, чтобы на цифровой карте Омской области не осталось «белых пятен». Сегодня качественная сотовая связь стала для всех, без исключения, жизненной необходимостью, и я уверен, что появление скоростного мобильного интернета даст толчок к развитию этого села», – комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.

пресс-релиз МегаФон

МегаФон активно развивает сеть в Омской области. С начала 2022 года оператор модернизировал более 70 базовых станций в наиболее загруженных городских локациях Омска. Запущена инфраструктура в ледовой «G-Drive Арене». Кроме МегаФона новости об активном развитии в регионе поступают и от МТС - оператор завершил стройку в ТК "Квадро" и гипермаркете "ОК". В 2022 году силена сеть МТС вдоль автодороги, связывающей Омск и один из старейших городов Сибири - Тару.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком МегаФон развитие сетей Омская область