Развитие сетей: МТС в Омской области - новая BS появилась в микрорайоне Амурский-2

MForum.ru
07.03.2024,
МТС улучшила качество связи в мкр Амурский-2 Омска. Новая базовая станция, по данным компании, обеспечила прирост скоростей в 1.5 раза. Эти возможности стали доступны не только жителям многоквартирных домов, но и владельцам недвижимости в СНТ «Ромашка», которое находится на территории микрорайона.
«Первые жилые дома в микрорайоне Амурский-2 появились в 2012 году. Всего за несколько лет на его территории «выросли» десятки многоэтажек, детский сад, школа, многочисленные магазины и кафе. Ежегодно мы фиксируем рост спроса на мобильный интернет в этом районе на 20-30%, а потому активно развиваем свою сеть. Увеличение скорости и зоны охвата LTE обеспечит потребности жильцов в быстром интернете, а также даст основу для внедрения цифровых решений в жилых домах и на территории общественного пространства, что также необходимо для повышения качества жизни новоселов», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
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теги: МТС развитие сетей Омская область
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