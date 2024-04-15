Омская область: МегаФон разогнал LTE в микрорайоне Черемушки до 100 Мбит/с

15.04.2024, MForum.ru

Более 8 тысяч жителей пригорода Омска могут оценить новое качество услуг LTE - МегаФон сообщает об установке нового телеком-оборудования, за счет чего выросла емкость и покрытие сети сотовой связи.





карта - результат компьютерного моделирования МегаФон

Базовая станция работает сразу в 5 диапазонах. За счет использования частот в диапазонах выше и ниже 1 ГГц обеспечивается и уверенное покрытие, и высокие скорости передачи информации.

Омские Черемушки расположены в Ленинском округе, на окраине Омска. Когда-то поселок в пригороде, сейчас это микрорайон с многоэтажками, частный сектор и дачные участки, госучреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры.

«Компания продолжает последовательное развитие инфраструктуры в регионе. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте области, но и модернизируем имеющиеся базовые станции. Особое внимание уделяется сельской местности и новым территориям, которые сейчас активно развиваются и застраиваются, чтобы у всех без исключения жителей Омской области был доступ к качественной и надежной сотовой связи», - рассказал директор МегаФон в Омской области Игорь Беззубкин.

На Омск и пригород приходится почти 63% от объёма всего онлайн-трафика в регионе. В прошлом году жители областного центра прокачали на 87% (!) больше интернет-данных, чем в 2022 году. Кроме того, абоненты совершили в 2,2 раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G. За год они проговорили более 14,1 млн часов, не покидая сети четвертого поколения.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МТС Омская область

--