Омская область: МегаФон разогнал LTE в микрорайоне Черемушки до 100 Мбит/с

MForum.ru
15.04.2024,
Более 8 тысяч жителей пригорода Омска могут оценить новое качество услуг LTE - МегаФон сообщает об установке нового телеком-оборудования, за счет чего выросла емкость и покрытие сети сотовой связи.
карта - результат компьютерного моделирования МегаФон
Базовая станция работает сразу в 5 диапазонах. За счет использования частот в диапазонах выше и ниже 1 ГГц обеспечивается и уверенное покрытие, и высокие скорости передачи информации.
Омские Черемушки расположены в Ленинском округе, на окраине Омска. Когда-то поселок в пригороде, сейчас это микрорайон с многоэтажками, частный сектор и дачные участки, госучреждения, магазины, кафе и другие объекты городской инфраструктуры.
«Компания продолжает последовательное развитие инфраструктуры в регионе. Мы не только закрываем «белые пятна» на карте области, но и модернизируем имеющиеся базовые станции. Особое внимание уделяется сельской местности и новым территориям, которые сейчас активно развиваются и застраиваются, чтобы у всех без исключения жителей Омской области был доступ к качественной и надежной сотовой связи», - рассказал директор МегаФон в Омской области Игорь Беззубкин.
На Омск и пригород приходится почти 63% от объёма всего онлайн-трафика в регионе. В прошлом году жители областного центра прокачали на 87% (!) больше интернет-данных, чем в 2022 году. Кроме того, абоненты совершили в 2,2 раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G. За год они проговорили более 14,1 млн часов, не покидая сети четвертого поколения.
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теги: развитие сетей МТС Омская область
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