Развитие сетей: МТС в Омской области - LTE появился в деревне Покрово-Иртышское

MForum.ru
18.01.2024,
МТС развернула покрытие LTE на территории небольшой деревни Покрово-Иртышское в Омском районе Омской области. Сейчас в ней живут около 500 человек. До недавнего времени здесь не было поддержки 4G/LTE.
«Запуск 4G в деревне Покрово-Иртышское – часть большой программы МТС по развитию сети в Омской области. Несмотря на то, что деревня находится всего в часе езды от областного центра, высокоскоростного мобильного интернета на ее территории не было. Теперь местные жители получили доступ к тем же цифровым возможностям, которые есть у горожан. А еще установка новой базовой станции позволила улучишь качество связи на трассе Омск-Черлак на участке, который располагается вблизи деревни», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
«Приоритетное направление нашей работы – это развитие инфраструктуры связи. Как в областном центре, так и в сельской местности, где проживает около 25% жителей Омской области. Отмечу, что появление мобильного интернета в малых населенных пунктах является очень важным и долгожданным событием. Так, в конце прошлого года благодаря МТС в деревне Волчанка впервые появилась сеть LTE, а теперь она стала доступна и для жителей Покрово-Иртышского», — отметил заместитель Председателя Правительства Омской области-министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
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теги: МТС развитие сетей Омская область
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