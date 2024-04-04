Развитие сетей: МТС в Омской области - новые базовые станции запущены в промзоне Омска

04.04.2024, MForum.ru

Развернутое МТС телеком-оборудование обеспечило в зоне покрытия возможность мобильного доступа к сети интернет с пиковыми скоростями вплоть до 150 Мбит/с. В зоне покрытия - Омский НПЗ: территория предприятия и расположенные поблизости склады, а также компании по продаже и ремонту автомобилей, пункты приема вторсырья.

Карта покрытия слоя 4G/LTE МТС, Омск. Компьютерное моделирование.

Источник: сайт компании

Теперь для предприятия стали возможны современные услуги - от умного видеонаблюдения до телефонии с облачным хранением до возможности подключения мобильных телефонов сотрудников. Предприятия малого бизнеса могут подключит онлайн-кассы, виртуальные АТС, охранные системы и т.п.

«Крупные предприятия уделяют большое внимание автоматизации производственных процессов, которая дает возможность оптимизировать расходы и повысить безопасность и эффективность труда. А малому бизнесу мобильный интернет необходим для оперативной коммуникации с персоналом и клиентами. Наша новая сеть LTE, покрывающая территорию промышленной зоны, может стать фундаментом для внедрения ИТ-решений, которые будут работать без перебоев даже в моменты пиковых нагрузок. Кроме того, сотрудники всех расположенных здесь компаний смогут продолжать пользоваться всеми уже привычными сервисами – социальными сетями и мессенджерами, онлайн-банками, интернет-магазинами», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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теги: развитие сетей Омская область Омск МТС

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