Развитие сетей: МегаФон в Омской области - новые базовые станции появились в 6 населенных пунктах Полтавского района

MForum.ru
04.07.2024,
В Омской области МегаФон построил базовые станции в 6 населенных пунктах Полтавского района: в посёлке городского типа Полтавка, сёлах Воронцовка, Ольгино, Соловьёвка, Еремеевка и Красногорка. Всего, по оценкам оператора, доступ к мобильному интернету получило более 11 тысяч жителей, при этом скорости могут достигать 120 Мбит/с.
Новые базовые станции используют частоты до 1 ГГц и "средний частотный диапазон" - речь идет то ли о 1800, то ли о 2100 МГц. Кроме того, поддерживается GSM 900 и VoLTE.
«Мы продолжаем расширять покрытие LTE-сети в регионе и делать современные телеком- услуги еще более доступными для наших абонентов, среди которых не только местные жители, но и приезжие. Полтавский район граничит с Казахстаном, что объясняет рост туристического трафика в этой части региона. С начала года наши абоненты в Омской области «прокачали» в два раза больше интернет-данных, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, они совершили в три раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G», — рассказал директор МегаФон в Омской области Игорь Беззубкин.
«Наша основная задача — развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живёт в сельской местности. Я хочу выразить благодарность оператору «Мегафон» за его вклад в улучшение качества связи», — отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Омская область
--
Публикации по теме:
20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - LTE пришло еще в 13 населенных пунктов / MForum.ru
15.04. [Новости компаний] Омская область: МегаФон разогнал LTE в микрорайоне Черемушки до 100 Мбит/с / MForum.ru
04.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - новые базовые станции запущены в промзоне Омска / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Омской области - новая BS появилась в микрорайоне Амурский-2 / MForum.ru
01.02. [Новости компаний] Развитие сетей: В сети МТС доля VoLTE трафика выросла до 38.4% / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о батарее Xiaomi 15 Pro / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Представлены Red Magic 9S Pro и 9S Pro+ с мощным чипом и охлаждением / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: В сети появились фото складного смартфона Xiaomi Mix Fold 4 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A3 на Snapdragon 695 представлен в Китае / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: Nubia Red Magic 9S Pro показали на официальных тизерах / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: В преддверии запуска Redmi K70 Ultra объявлено о сотрудничестве Xiaomi и MediaTek / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Lite представлен в Индии / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Ace 3 Pro — SD 8 Gen 3, до 24 ГБ ОЗУ и АКБ емкостью 6100 мАч / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
27.06. [Новинки] Компоненты: Samsung представил сенсоры ISOCELL: 200 Мп HP9, 50 Мп GNJ и 50 Мп JN5 / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y28s 5G представлен официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Новая версия Realme 12 4G представлена в Пакистане / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 235 4G (2024) и Nokia 220 4G (2024) с YouTube и Snake представлены в Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Мoto S50 Neo с SD 6s Gen 3 и основной камерой на 50 Мп / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 3 Pro представят 27 июня / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE4 Lite представлен в двух версиях / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play 60 Plus с АКБ ёмкостью 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Lenovo Tab Plus – планшет для развлечений / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y58 5G с АКБ 6000 мАч представлен официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT 6 представлен официально / MForum.ru