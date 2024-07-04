Развитие сетей: МегаФон в Омской области - новые базовые станции появились в 6 населенных пунктах Полтавского района

04.07.2024, MForum.ru

В Омской области МегаФон построил базовые станции в 6 населенных пунктах Полтавского района: в посёлке городского типа Полтавка, сёлах Воронцовка, Ольгино, Соловьёвка, Еремеевка и Красногорка. Всего, по оценкам оператора, доступ к мобильному интернету получило более 11 тысяч жителей, при этом скорости могут достигать 120 Мбит/с.

Новые базовые станции используют частоты до 1 ГГц и "средний частотный диапазон" - речь идет то ли о 1800, то ли о 2100 МГц. Кроме того, поддерживается GSM 900 и VoLTE.

«Мы продолжаем расширять покрытие LTE-сети в регионе и делать современные телеком- услуги еще более доступными для наших абонентов, среди которых не только местные жители, но и приезжие. Полтавский район граничит с Казахстаном, что объясняет рост туристического трафика в этой части региона. С начала года наши абоненты в Омской области «прокачали» в два раза больше интернет-данных, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, они совершили в три раза больше вызовов с использованием технологии VoLTE, чем звонков в стандарте 2G», — рассказал директор МегаФон в Омской области Игорь Беззубкин.

«Наша основная задача — развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живёт в сельской местности. Я хочу выразить благодарность оператору «Мегафон» за его вклад в улучшение качества связи», — отметил министр цифрового развития и связи Омской области Денис Цуканов.

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теги: МегаФон развитие сетей Омская область

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