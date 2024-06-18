Развитие сетей: МТС в Омской области - LTE пришло еще в 13 населенных пунктов

MForum.ru
18.06.2024,
МТС объявляет об очередном расширении покрытии LTE на территории Омской области - услуги LTE стали доступны жителям 13 населенных пунктов, в каждом из которых проживает менее 500 человек.
Высокоскоростной доступ в сеть появился в 10 районах Омской области:
«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и пока не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы стремимся закрыть эту потребность, а потому активно развиваем сеть в регионе. Так, в конце прошлого года мы обеспечили связью высокого качества жителей сразу 90 небольших населенных пунктах, а сегодня мы разом «зашли» еще в 13 сел и деревень. Мы считаем, что и сельским жителям должны быть доступны те же цифровые возможности, что и горожанам, а потому продолжим развивать сеть в регионе», — отметил директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
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теги: МТС развитие сетей Омская область
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