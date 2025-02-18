Развитие сетей: МТС развернула мобильную сеть на антарктических станциях Мирный и Восток

18.02.2025, MForum.ru

МТС сообщает еще о двух построенных в Антарктиде базовых станциях – одна из них появилась на станции Восток, другая – на станции Мирный. Тем самым, число базовых станций МТС в Антарктическом регионе выросло до 5 штук.

МТС единственный российский оператор, который развернул сеть сотовой связи на «полюсе холода» - в новом зимовочном комплексе (НЗК) антарктической станции Восток.

Было задействовано решение, учитывающее климат полярной станции и планировку комплекса. Связь в здании обеспечивается одновременно внутренними антеннами и излучающим кабелем, его задействовали около 1 км, а также развернуто более 30 внутренних антенн. Реализованное решение гарантирует надежное, но «мягкое» радиопокрытие, позволяющее полярникам пользоваться услугами связи без угрозы здоровью. Внешняя всепогодная антенна обеспечивает покрытие в радиусе нескольких десятков километров.

«МТС продолжает развивать телеком-сеть в одном из самых климатически сложных и важных для науки регионов – Антарктиде. В этот раз перед нами стояла амбициозная задача: обеспечить мобильной связью новый зимовочный комплекс на станции Восток. В сжатые сроки петербургские инженеры вместе с коллегами из Коми и Новосибирска построили сеть. Еще мы запустили голосовую связь на полярной станции Мирный. Оба проекта в Антарктике требовали серьезной подготовки, и слаженная работа и экспертиза наших специалистов вместе с ААНИИ привели к главному результату — полярники могут созваниваться, обмениваться сообщениями в мессенджерах в любое время с коллегами, близкими, друзьями. Для инженеров и исследователей, подолгу работающих на полярных станциях, важно оставаться на связи с «большой землей». Наше многолетнее сотрудничество с ААНИИ подтверждает, что нужно постоянно заниматься цифровизацией Антарктиды: развивать инфраструктуру на полярных станциях для ученых, инженеров, изучающих этот удивительный регион», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Строительство сети сотовой связи на обеих станциях МТС проводилось в рамках совместного проекта с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ААНИИ) в составе 70-й Российской антарктической экспедиции (РАЭ). Перед отправлением в Антарктиду инженеры МТС прошли подготовку, включая восхождение на Эльбрус, поскольку работать предстояло в экстремальном климате и условиях высокогорья. Станция Восток находится на высоте 3488 метров над уровнем моря, и именно здесь в 1983 году была зафиксирована самая низкая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений: -89,2 °C.

МТС с 2020 года развивает телеком-сеть в Антарктиде. На данный момент МТС обеспечивает голосовой связью и мобильным интернетом пять российских станций: Мирный, Восток, Прогресс, Новолазаревская и Беллинсгаузен. На Беллинсгаузене и Прогрессе также развернута сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

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теги: Антарктида развитие сетей МТС

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