Самые необычные БС: МТС завершила строительство телеком сети на полярной станции Беллинсгаузен в Антарктиде

21.03.2024, MForum.ru

МТС работает в Антарктиде вот уже несколько лет. Первое сообщение было в январе 2020 года, тогда была запущена базовая станция GSM на станции Прогресс, с подключением через оператора спутниковой связи Сатис-ТЛ-94. В 2021 году МТС обеспечила покрытие NB-IoT на станции Новолазаревская. Также обеспечено сотовое покрытие на станции Мирный и 3G на станции Восток.

Сегодняшнее сообщение - о запуске сети МТС на станции Беллинсгаузен. Как и на станции Прогресс, здесь запущена базовая станция 2G, также обеспечена поддержка услуг NB-IoT. База подключена по спутниковому каналу, его предоставил российский оператор «Сатис-ТЛ-94». Установка оборудования проведена в рамках совместного проекта МТС и 69-й Российской антарктической экспедиции Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Сеть развернута с учетом климатических особенностей территории.

Станция Беллинсгаузен расположена на острове Кинг-Джордж.

«Антарктида — сложный с точки зрения климата и логистики регион, поэтому строительство телекоммуникационной сети здесь — это вызов. Хотя колебания температур вблизи Беллинсгаузена невелики, погода часто бывает неустойчивой и облачной с осадками в виде снега, дождя, мороси. На станции круглый год проходят метеорологические и океанографические наблюдения, исследования, поэтому мобильная связь и сеть NB-IoT упростит взаимодействие при подготовке и проведении научно-инженерных изысканий. Полярникам, которые работают здесь, важно оставаться на связи с коллегами и близкими. МТС уже не первый год совершенствует сеть в Антарктике: мы единственные из отечественных операторов, кто провел связь на станциях Прогресс, Новолазаревская, Восток, Мирный. На Прогрессе мы также развернули сеть NB-IoT», — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

В Антарктиде услуги сотовой связи обеспечивают и другие операторы. В частности, еще в 2017 году запущена сеть 4G/LTE оператором Telefonica Moviles на станции Marambio Base. У Китая действует BS 3G на станции Zhongshan (рядом с российской станцией Прогресс). Норвежский оператор Telenor запустил услуги, включая NB-IoT на станции Тролль. Беллинсгаузен находится в зоне покрытия еще одной сети сотовой связи - чилийского оператора.

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теги: самые необычные базовые станции МТС Антарктида NB-IoT

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