МТС запустила в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи

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МТС запустила в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи

21.01.2020, MForum.ru

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21 января 2020, пресс-релиз МТС через MForum.ru.

21 января 2020 г. Санкт-Петербург, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, стал первым российским оператором, установившим базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории Российской антарктической станции Прогресс и обеспечивает голосовой сотовой связью сотрудников и гостей станции.

МТС, базовая станция на территории Российской антарктической станции Прогресс

МТС запустила базовую станцию в рамках совместного проекта с Российской антарктической экспедицией. Устойчивый сигнал охватывает жилые и служебные модули станции Прогресс, территорию аэродрома и залив, где швартуются суда. Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого, сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции Прогресс.

МТС запустила в Антарктиде первую российскую сеть сотовой связи

Установка оборудования для самой южной базовой станции МТС проходила в течение нескольких недель в экстремальных условиях антарктического климата. Для реализации проекта инженеры МТС разработали уникальный технический проект строительства, чтобы новый объект связи мог работать в условиях низких температур и сильных ветров. Ключевые узлы и модули базовой станции установлены с двойным резервированием на случай выхода из строя одного из комплектов. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94».

МТС в Антарктиде

«Строительство базовой станции на ледяном континенте за тысячи километров от России – смелый вызов и серьезное испытание для наших людей и техники. Меньше чем за два месяца, учитывая дорогу до Антарктиды и обратно, инженеры МТС успешно развернули сеть сотовой связи. Теперь полярники станции Прогресс смогут беспрепятственно общаться с помощью привычных гаджетов как друг с другом на территории самой станции и возле нее, так и с родными и близкими на Большой земле», — прокомментировал директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин.

«Появление возможности фактически неограниченного использования привычного вида связи, несомненно, сказалось на моральном климате станции. Полярники отмечают, что исчезло чувство оторванности от дома и семей. Также сотовая связь частично заменила рабочую УКВ радиосвязь на станции. Полярники вместо громоздких носимых УКВ станций все чаще стали пользоваться мобильными телефонами для голосовой связи в районе Прогресса», — отмечает руководитель Российской антарктической экспедиции ААНИИ Александр Клепиков.

До появления базовой станции на Антарктиде самой южной базовой станцией МТС считалась станция, расположенная в селе Каладжух Республики Дагестан. Самая северная базовая станция МТС - находится в селе Саскылах, Республика Саха (Якутия).

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Самые необычные места установок базовых станций

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теги: пресс-релизы МТС самые базовые станции экзотические Антарктида Антарктиде

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