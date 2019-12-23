2020: 20 базовых станций в 20 необычных местах. Магия цифр и технической дирекции Билайн

MForum.ru

2020: 20 базовых станций в 20 необычных местах. Магия цифр и технической дирекции Билайн

23.12.2019, MForum.ru

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23 декабря 2019, пресс-релиз ВымпелКом, через MForum.ru.

23 декабря 2019 года, Москва - В 2019 году Билайн на 47% увеличил количество базовых станций сети LTE и был признан Роскомнадзором лидером по росту сети 4G по итогам 10 месяцев (источник). Сетью LTE покрыто 85% территории, на которой проживает население РФ. Этот показатель вырос на 11% по сравнению с началом года. Благодаря увеличению емкости сети средняя скорость мобильного интернета выросла на 30% даже при возросшем на 44% трафике. К концу года, в котором был реализован самый масштабный в истории компании план строительства сети, Билайн собрал самые необычные базовые станции и самые недоступные и экстремальные места, в которых они находятся.

Beeline

Неземные базовые станции – плавающие, пещерные, подземные и подводные

1. В Санкт-Петербурге каждое лето устанавливают базовые станции на воде. Они располагаются на пирсах, открытых в сезон навигации по Неве на Дворцовой и Английской набережных. Станции обеспечивают связью многочисленных туристов и пассажиров катеров, отправляющихся в Петергоф.

2. В Пермском крае антенны базовой станции размещены в уникальном геологическом памятнике - Кунгурской ледяной пещере. Они помогают туристам делиться своими эмоциями в социальных сетях прямо из пещеры.

3. В Свердловской области есть базовая станция, которая установлена на глубине 24 метра. Она работает на нижних уровнях обогатительного комбината и обеспечивает связью его работников.

4. В Волгограде есть базовая станция, расположенная ниже уровня воды. Она установлена ниже турбин ГЭС на глубине 10 метров. Благодаря ей мобильной связью пользуются ремонтные бригады.

Базовые станции будущего – для гигабитных скоростей и интернета вещей

5. В Москве в районе стадиона Лужники в тестовой зоне установлена базовая станция 5G. Она не только выдает скорость более 3 Гбит/с, но и является инновационной разработкой – ее размер в два раза меньше обычной базовой станции.

6. Все базовые станции Москвы готовы связать умные вещи в единую сеть. Сеть интернета вещей (IoT) активирована на всей территории столицы.

Экстремальные базовые станции – самые морозостойкие и недоступные

7. Самая северная базовая станция построена в условиях вечной мерзлоты на территории полуострова Ямал в населенном пункте Сабетта. Она работает при температуре -60 градусов и ветре 30 метров в секунду.

8. К базовой станции, установленной на горе Белая, доступ в зимний период возможен только на снегоходе. Обслуживающей бригаде нужно ехать 15 км по горе, преодолевая снежные заносы и ледяные барханы.

9. Другая подобная базовая станция располагается на высоте 400 метров на горе Лысая в Мурманской области. В зимнее время к ней можно попасть только по канатной дороге или на снеготраке.

10. В населенном пункте Верхняя Мара базовая станция стоит на глиняной почве с уклоном в 30 градусов. Заезд на автотехнике возможен не более 30 дней в году. Остальные 335 дней обслуживающие бригады добираются до нее пешком.

Базовые станции с необычной пропиской – исторические, космические, атомные и фестивальные

11-12. Базовые станции на объектах ЮНЕСКО устанавливаются так, чтобы не повредить и не изменить внешний вид фасада. На территории Казанского кремля антенны установлены в бойницах крепостной стены. В Санкт-Петербурге на исторических памятниках базовые станции тоже маскируются – для этих объектов используются специальные малогабаритные антенны, которые крепятся в незаметных местах и обязательно красятся в цвет фасада.

13. Базовые станции, помогающие совершать космические путешествия, установлены на космодроме Восточный.

14. Базовые станции размещаются и в действующих АЭС. Среднее время прохода технических специалистов для обслуживания такой базовой станции составляет около 2 часов, поскольку на таких объектах существует особый пропускной режим. Обычное время выхода немногим меньше – около часа.

15. Самая загруженная базовая станция находится в селе Большое Козино. Во время фестиваля AFP через нее проходит ежедневный трафик, который в несколько раз больше средних значений.

Базовые станции с необычной конструкцией – солнечные батареи, ослиная тяга, разъединенная на части

16. Рядом с границей с Грузией нна на Алтае. Высота подвеса антенн составляет около 3 километров над уровнем моря.

пресс-релиз на сайте ВымпелКом

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теги: телеком пресс-релизы Вымпелком Билайн базовые станции необычные рекордные

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