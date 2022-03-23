Необычные базовые станции: МТС обеспечила интернетом станцию «Новолазаревская» в Антарктиде

23.03.2022, MForum.ru

МТС не первый год обеспечивает услуги связи в Антарктиде. На этот раз оператор сообщает о запуске сети стандарта NB-IoT на станции Новолазаревская. Сеть, оптимально подходящая для подключения к ней различных датчиков и сенсоров поможет ученым обеспечить дистанционное наблюдение за состоянием льдов, повысить эффективность ряда других исследований и повысить безопасность работы станции.

Данные с подключенных по NB-IoT устройств передаются в Арктический и Антарктический НИИ в Санкт-Петербурге, где их сохраняют и анализируют. В планах - сбор данных о температуре льда и снега на различной глубине, о движении ледников, откалывании айсбергов, подтаивании и образовании водяных линз.

МТС выступает не только как оператор связи, но также занимается разработкой и производством оборудования для полярных станций. Компанией Red Bees, партнером МТС, сконструированы установленные на Новолазоревской GNSS-трекеры. Использовались наборы для разработки прототипов IoT-устройств МТС NB-IoT Development Kit.

Трекеры помогают контролировать целостность взлетно-посадочных полос. Устройство снабжено встроенным акселерометром, способны измерять угол наклона и определять собственные координаты. С их использованием можно обнаружить появление трещин и изменение наклона ледяной плиты, смещение снега и льда. Собранная информация транслируется на платформу в автоматическом режиме, независимо от погоды.

Также на станции установлены мультисенсоры, спроектированные специалистами Высшей школы экономики. С их помощью выявляют появление в нижних слоях ледяной плиты подтаивания и водяных линз, что зачастую приводит к провалам.

Собственная разработка МТС - датчик Цельсиум позволяет контролировать температуру, влажность и давление в помещении кают-компании и в аппаратной.

«Проекты, которые МТС реализует совместно с исследователями Института, оказывают огромное влияние и на развитие технологий для освоения Антарктики, и на научную и бытовую жизнь полярников. Совместные решения позволяют полностью перестроить логистику, следить за экологической обстановкой в режиме онлайн, проводить больше научных исследований. Мы рады, что накопленные нами компетенции помогают полярникам решать нестандартные и амбициозные задачи. Мы планируем расширять сферу применения IoT в Антарктиде: датчики будут контролировать параметры работы термоэлектрических генераторов, климатических установок и другого оборудования», – прокомментировал вице-президент по интернету вещей и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

«Работа наших ученых в Антарктике предполагает необходимость непрерывной передачи большого объема данных. Зачастую суровые климатические условия и удаленность отдельных территорий не позволяют даже приблизиться к местам проведения исследований. Внедрение стандарта сети NВ-IoT расширит возможности мобильного изучения полюсов. Недавно компания МТС обеспечила южный континент сетью 3G на территории Российской антарктической станции Восток. Мы рассчитываем и в дальнейшем развивать технологии передачи данных и распространять этот успешный опыт на другие наши проекты», – прокомментировал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Другие известные проекты МТС в Антарктиде:

2020 - развернута первая российская сеть сотовой связи на станции Прогресс

2021 - сотовая связь 2G развернута на станции Новолазаревская. В зоне покрытия не только станция, но и часть оазиса Ширмахера

2021 - развернута поддержка NB-IoT на станции Прогресс

2022 - развернут фрагмент сотовой сети стандарта 3G на территории станции Восток

пресс-релиз МТС

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