Развитие сетей: МТС в республике Алтай - сеть 4G развернута в поселке Филиал

21.04.2025, MForum.ru

МТС сообщает о запуске сети 4G/LTE в поселке с необычным названием Филиал. Покрытие обеспечено на всей территории этого небольшого населенного пункта, на подъезде к нему и на части новой дороге, ведущей на Каракольские озера - одну из достопримечательностей республики Алтай.

Это 7 живописных водоёмов на севере Алтайских гор, расположенных на разной высоте. Нижние озёра окружены горной кедровой тайгой, выше — альпийские луга, а вокруг небольших самых верхних озёр — флора и фауна высокогорной тундры. Вода в озёрах холодная и чистая, рыбы и водные растения в них практически отсутствуют.

«Каракольские озёра — памятник природы, который привлекает много туристов. Обычно гости Республики ездят туда через Чемал. Однако сейчас строят новую хорошую асфальтированную дорогу, ведущую через село Урлу-Аспак. Мы, в свою очередь, также оперативно проводим работы по улучшению сети, чтобы туристы в пути могли оставаться на связи. На сегодняшний день отрезок дороги от посёлка Филиал до села Урлу-Аспак полностью обеспечен бесшовным покрытием LTE от МТС», — комментирует директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

МТС активно развивает сети на Алтае, в республике Алтай и в Алтайском крае. Покрытие обновляется, в частности, в Горно-Алтайске, а Горэлектросети в 2024 году получили возможность использовать счетчики с NB-IoT подключениями. Модернизировано покрытие LTE МТС в селе Чендек.

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теги: республика Алтай развитие сетей МТС

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