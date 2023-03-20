Развитие сетей: МТС продолжает модернизацию в республике Алтай - Балыкча

20.03.2023, MForum.ru

МТС продолжает развивать сеть в республике Алтай, запустили сеть LTE в горном селе Балыкча Улаганского района республики. Село известно, прежде всего тем, что через него идет дорога к популярному у туристов Телецкому озеру. До сих пор в селе с населением 863 человека была доступна только голосовая связь.

Село расположено в Чулышманской долине, за перевалом Кату-Ярык.

«По данным анализа BigData МТС, южный берег Телецкого озера входит в топ наиболее посещаемых туристами мест, причем более 90% гостей прибывают в регион автомобилем. Поэтому мы продолжаем улучшать качество сети в населенных пунктах, которые находятся вдоль ключевых туристических маршрутов региона. Запуск сети LTE в селе Балыкча откроет жителям доступ к цифровым сервисам экосистемы МТС, в том числе к кино и сериалам в онлайн-кинотеатре KION», – прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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теги: развитие сетей республика Алтай

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