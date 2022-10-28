Развитие сетей: МТС продолжает развивать сеть в туристических локациях Республики Алтай - теперь и Семинский перевал

28.10.2022, MForum.ru

МТС сообщает о том, что мобильный интернет LTE впервые появился на Семинском перевале (Вечная Грива), где расположен горнолыжный комплекс "Семинский". Этот перевал - один из высочайших на Чуйском тракте, расположен на высоте 1700 метров над уровнем моря.

Обелиск на перевале (на фото) установлен в честь присоединения к Российской империи алтайского народа в 1756 году.

Семинский перевал ежегодно посещают десятки тысяч любителей лыжного спорта.

«По данным BigData МТС, этим летом приток туристов в Горный Алтай на треть превысил показатели 2021 года. При этом через Семинский перевал к заповедным местам Алтая ежегодно следует около 2 миллионов туристов. Растет и поток желающих прокатиться с горных склонов «Вечной гривы», как называют перевал алтайцы. Поэтому запуск сети LTE в преддверии горнолыжного сезона стал отличным подарком жителям и гостям республики. Ранее мы «прокачали» сеть в первую очередь вдоль Катуни - от Горно-Алтайска до Чемала, включая удаленное село Беляши, чтобы туристы могли быть на связи в том числе на пути к плато Укок», — прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

МТС постоянно сообщает о развитии своей сети в Республике Алтай, идет расширение покрытия сети LTE, появляется связь и интернет все в новых селах. Например, в феврале 2022 года было сообщение о появлении LTE в селе Белый Ануй, в апреле - о десятках новых базовых станций, развернутых на берегах Катуни от Горно-Алтайска до Чемала. В июне 2022 было обеспечено покрытие LTE в селе Беляши (Джазатор) в Кош-Агачском районе. Активно строились сети LTE в республике и в 2021 году.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей республика Алтай республика