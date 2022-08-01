Развитие сетей: МегаФон рассказал о расширении сети 4G на Алтае

01.08.2022, MForum.ru

МегаФон провел работу по модернизации и строительству новых базовых станций 4G/LTE в наиболее популярных на Алтае местах отдыха. В частности, была увеличена пропускная способность сети и появились новые базовые станции на Чуйском тракте. Общая протяженность участка, где была проведена модернизация, составила 95 км - от села Майма до села Чемал.

Не ограничиваясь этим, МегаФон также построил и модернизировал базовые станции в 64 населенных пунктах Алтайского края и республики Алтай. Примерно в каждое второе место из списка сеть 4G пришла впервые, например, в села: Озерное, Рыбалка, Усть-Сема, Анос, Барангол и Ареда. Кроме того, была включена поддержка VoLTE.

Интернет в этих местах востребован, средний уровень потребления трафика здесь на 20% выше, чем в Барнауле и Горно-Алтайске.

«Ежегодно Алтай посещают сотни тысяч туристов из разных уголков России. Зачастую они находятся в труднодоступных горных территориях, которые не так просто обеспечить телеком-инфраструктурой. Тем не менее, мы стремимся предоставлять лучшую мобильную сеть для наших абонентов. Только с начала 2022 года компания запустила современные технологии голосовой связи и быстрый мобильный интернет в 10 популярных туристических локациях Алтая. Они расположены вдоль Чуйского тракта, который аккумулирует наибольший туристический поток. Уже сейчас мы видим, что активность абонентов на обновленной сети выросла в 3 раза», – комментирует Мария Занько, директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай.

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон развитие сетей Смоленская область