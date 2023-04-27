Развитие сетей: МТС расширила покрытие LTE900 вдоль Чуйского тракта

27.04.2023, MForum.ru

Как сообщает оператор, за счет использования слоя LTE900 расширено покрытие вдоль федеральной трассы Р-255 "Чуйский тракт" в Республике Алтай - охвачено еще два участка главной автотрассы региона. В целом, покрытие LTE теперь есть практически на всей протяженности трассы - от Акташа до Курая и в этих горных селах. Акташ - стартовая точка для маршрутов вглубь заповедного Алтая - на Улаган и перевал Кату-Ярык, а также в Кош-Агач, на Марсовые поля и плато Укок.

Сеть LTE900 не может похвастаться высокими скоростями, но для работы, например, онлайн-навигаторов и переписки в мессенджерах и т.п. ее вполне хватает, а площади покрытия с использованием этих частот получаются заметно большими, чем при использовании частот выше 1 ГГц, что позволяет создавать более связное покрытие с меньшим количеством зон неуверенного приема или отсутствием связи.



плато Укок

«Мы планомерно расширяем покрытие 4G вдоль алтайского участка федеральной трассы Чуйский тракт, чтобы на главной транспортной артерии региона и одной из красивейших автодорог мира становилось всё меньше белых пятен. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет сегодня важны для комфортна и безопасности автомобилистов. В то же время цифровые сервисы становятся доступным жителям деревень и посёлков, мимо которых проходит трасса», – говорит директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Алтайский край

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