Развитие сетей: МТС в республике Алтай - модернизировано покрытие в селе Чендек

MForum.ru
24.02.2025,
МТС сообщает о проведенных работах в селе Чендек Усть-Коксинского района. По данным оператора, за счет проведенных работ по перераспределению частот в пользу LTE, средняя скорость мобильного интернет-доступа выросла на 20%.
«Чендек — малый и достаточно удалённый от региональной столицы населённый пункт. Однако для нас важно обеспечить стабильной связью и быстрым интернетом всех своих абонентов, в том числе жителей небольших сёл. Сейчас мы реализуем большой проект по переводу частот не отвечающего современным запросам стандарта 3G на LTE. Например, в прошлом году благодаря этой программе мы улучшили мобильный интернет в сёлах Чёрный Ануй и Амур, а также в посёлке Берёзовка», — объясняет директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
Посёлок Чендек — одно из мест притяжения любителей алтайского туризма. Здесь находится живописное озеро с прозрачной водой Чендек, Чендекское ущелье, а также целебный источник Аржан. Кроме того, село известно археологическими раскопками. Древнее китайское зеркало нашли неподалёку от Чендека при раскопках могильника Булан-Кобинской культуры. Это редкая находка хуннуского времени указывает на активную торговлю алтайских кочевников с Китаем.
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теги: МТС развитие сетей республика Алтай
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