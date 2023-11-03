Развитие сетей: МегаФон о развитии сети LTE на Алтае - расширено покрытие в селе Майма

03.11.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о расширении покрытия 4G/LTE в селе Майма в Республике Алтай. Поскольку речь идет о модернизации существующей базовой станции и об использовании "низкочастотного диапазона", то можно предположить, что проведен рефарминг - на частотах GSM запущена поддержка LTE в диапазоне 900 МГц. На всей территории покрытия LTE доступны звонки в режиме VoLTE.

фото: Александра Дементьева, Unsplash

Майма - райцентр, второй по численности населенный пункт Горного Алтая (около 17 тысяч человек), самый посещаемый туристами населенный пункт. Больше всего приезжих здесь бывает из Алтайского края, а туристы здесь в основном бывают из Московской, Новосибирской, Тюменской и Свердловских областей.

Благодаря модернизации мы смогли улучшить качество связи на территории всего районного центра, в том числе в геологическом музее. Теперь жители и гости Маймы могут беспрепятственно совершать звонки на территории всего села, в том числе через мессенджеры, ориентироваться по онлайн-путеводителям и навигаторам, делиться яркими впечатлениями в социальных сетях», – отмечает Мария Занько, директор МегаФона в Республике Алтай.

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теги: МегаФон развитие сетей Республика Алтай

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