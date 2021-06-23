Развитие сетей: МТС сообщает о наращивании скоростей в LTE сети в Горном Алтае

MForum.ru
23.06.2021,
МТС сообщает, что провела очередной этап модернизации сети 4G в Республике Алтай. В частности оператор заменил устаревшее оборудование сетей в ряде районов - Усть Коксинском, Кош-Агачском, Онгудайском, Чемальском, в селе Майма. По заявлениям оператора, это обеспечило как расширение покрытия, так и рост средней скорости мобильного интернета. Жители населенных пунктов - Акташ, Ело, Чендек, Ташанта, Тебелер теперь могут пользоваться различными услугами сети с большим комфортом.
Программа модернизации сети 2G и 3G МТС запущена в Горном Алтае осенью 2020 года, степень ее выполнения - 80%. Также оператор постепенно расширяет покрытие LTE интернета в республике. Делать это непросто в силу рельефа местности. Конкретных цифр оператор не приводит - нет данных о числе базовых станций или о средних скоростях мобильного интернета на территории Горного Алтая. Так что заявления о росте скоростей ничем не подтверждены.
В Горном Алтае работают все четыре российских оператора. По утилизации различных частотных ресурсов впереди компания МегаФон - под LTE задействованы частоты в четырех диапазонах, в МТС все еще обходятся только диапазонами b3 и b7.
Вместе с тем, новости о модернизации сетей в республике Алтай поступают в последние годы практически только от МТС.
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теги: телеком развитие сетей МТС республика Алтай
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