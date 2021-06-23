Развитие сетей: МТС сообщает о наращивании скоростей в LTE сети в Горном Алтае

MForum.ru

Развитие сетей: МТС сообщает о наращивании скоростей в LTE сети в Горном Алтае

23.06.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

МТС сообщает, что провела очередной этап модернизации сети 4G в Республике Алтай. В частности оператор заменил устаревшее оборудование сетей в ряде районов - Усть Коксинском, Кош-Агачском, Онгудайском, Чемальском, в селе Майма. По заявлениям оператора, это обеспечило как расширение покрытия, так и рост средней скорости мобильного интернета. Жители населенных пунктов - Акташ, Ело, Чендек, Ташанта, Тебелер теперь могут пользоваться различными услугами сети с большим комфортом.

Программа модернизации сети 2G и 3G МТС запущена в Горном Алтае осенью 2020 года, степень ее выполнения - 80%. Также оператор постепенно расширяет покрытие LTE интернета в республике. Делать это непросто в силу рельефа местности. Конкретных цифр оператор не приводит - нет данных о числе базовых станций или о средних скоростях мобильного интернета на территории Горного Алтая. Так что заявления о росте скоростей ничем не подтверждены.

В Горном Алтае работают все четыре российских оператора. По утилизации различных частотных ресурсов впереди компания МегаФон - под LTE задействованы частоты в четырех диапазонах, в МТС все еще обходятся только диапазонами b3 и b7.

 

Частотные диапазоны LTE в Республике Алтай

 

Вместе с тем, новости о модернизации сетей в республике Алтай поступают в последние годы практически только от МТС. 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости

теги: телеком развитие сетей МТС республика Алтай 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.11. [Новости компаний] Кадры: Максим Зайков - новый исполнительный вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Билайн / MForum.ru

25.12. [Краткие новости] Мобильная связь впервые пришла в шесть сел Горного Алтая / MForum.ru

17.08. [Новости компаний] Телеком: МТС и МегаФон займутся подключениями социальных объектов к фиксированному интернету / MForum.ru

28.11. [Новости компаний] Frequency sharing: МТС и ВымпелКом приступили к совместному использованию частот / MForum.ru

18.12. [Новости компаний]  Частоты: Вымпелком и МТС объединят частоты в единый пул / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 09:39 ABloud Тема: Республика Алтай (04.12.2007)
МТС сообщает, что провела очередной этап модернизации сети 4G в Республике Алтай. В частности оператор заменил устаревшее оборудование сетей в ряде районов - Усть Коксинском, Кош-Агачском, ...
Вчера 08:26 Лиля Берегова Тема: Выбор смартфона до 10000 рублей
Сейчас в Мегафоне новый смартфон ZTE Blade A31 lite за 2490 руб продают по акции, посмотрите на него. Там стоит Android Go, простая система, несложно будет разобраться. Если нужен компактный телефон, ...
21.06.2021 15:28 Hanter.r Тема: Анонсы: Realme 8 и Realme 8 Pro появились в России (25.05.2021)
Экран очень яркий и камера супер. Хороший аппарат.
21.06.2021 15:20 Karakum89 Тема: Анонсы: Realme C11 2021 – ультрабюджетный смартфон с NFC и АКБ 5000 мАч (04.05.2021)
Отличный бюджетник. Сам пользуюсь им и очень доволен.
20.06.2021 23:55 NSmen55 Тема: Кабель для зарядки айфона
Если у вас быстро ломаются, то тогда лучше взять оригинальный Apple. у меня тоже выходили из строя, пока не купил 2-метровый себе кабель, чтобы не дергать постоянно. Короткие быстро тоже из строя ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.06. [Новинки] Анонсы: Realme C25 доступен в России / MForum.ru

22.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M32 представлен официально / MForum.ru

21.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y12A представлен официально / MForum.ru

18.06. [Новинки] Анонсы: Poco M3 Pro появится в России с 21 июня по привлекательной цене / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor Earbuds 2 SE представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 SE – более доступный вариант на MediaTek Dimensity 900 / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Honor 50 и Honor 50 Pro представлены официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N200 5G – экслюзив для рынка США и Канады / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 4G и Nokia 110 4G представлены официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации OPPO Reno 6 Z / MForum.riu

16.06. [Новинки] Слухи: Появилась информация об экранах Samsung Galaxy S22 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M32 представят 21 июня / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о OnePlus Nord N200 / MForum.ru

15.06. [Новинки] Слухи: Realme выпустит пару кнопочных телефонов / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y73 представлен официально / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Realme X9 Pro замечен в TENAA / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite появились в России / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Nokia C20 Plus представлен официально / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord Core Edition (CE) представлен официально / MForum.ru

10.06. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Sony WF-1000XM4 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: