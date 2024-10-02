Развитие сетей: МегаФон на Алтае - оператор обновил сети в Горно-Алтайске

02.10.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, в ходе рефарминга в Горно-Алтайске, столице республики Алтай, обновлено около 30 базовых станций. Частоты 2G/GSM и 3G переведены в для их использования сетями LTE оператора.

Работы по модернизации сети и рефармингу частот затронули также пригороды - села Майма, Кызыл-Озек, Алферово, Карлушка. Ощутить улучшения услуг могут примерно 100 тысяч человек, которые живут в городе и прилегающих к нему местах.

Скорость мобильного интернета после модернизации может достигать 100 Мбит/c. По данным оператора, в локациях, затронутых модернизацией сети в пик туристического сезона объем трафика вырос на 38% год к году. Вырос даже голосовой трафик - на 15% год к году.

«Через городскую агломерацию, сформировавшуюся вокруг Горно-Алтайска, проходит федеральная и ряд региональных автомобильных трасс, в том числе Чуйский тракт. Учитывая многотысячное местное население и растущий поток туристов, нагрузка на сеть постоянно растет. Наши инженеры выявляют проблемные локации и в случае необходимости оперативно модернизируют сеть, либо запускают новое телеком-оборудование, чтобы обеспечить абонентам высокое качество связи вне зависимости от места их проживания», – пояснила директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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теги: МегаФон развитие сетей республика Алтай Горно-Алтайск

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