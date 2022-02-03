Развитие сетей: МТС сообщает о появлении сети LTE в селе Белый Ануй в Республике Алтай

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Развитие сетей: МТС сообщает о появлении сети LTE в селе Белый Ануй в Республике Алтай

03.02.2022, MForum.ru

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Алтай - это один из регионов, в котором идет активное развитие сети МТС. Компания старается рассказывать о том, что еще было здесь сделано чаще, чем сообщает об успехах во многих других регионах. Сегодняшняя новость - о том, что покрытие LTE/4G от МТС появилось в селе Белый Ануй в Усть-Канском районе. В этом селе, раскинувшемся в устье реке Шиверта и вдоль реки Ануй, по официальным данным, живет 922 человека.

 

 

«Мы рады открыть окно в мир для жителей Белого Ануя – села с более чем 140 летней историей. Мобильная связь и интернет МТС сделает доступными для селян современные цифровые сервисы – от общения в соцсетях до госуслуг, телемедицины и онлайн-шоппинга. Хотя школьников в Белом Ануе немного, интернет для них - необходимый инструмент для обучения и развития. Села Горного Алтая – в зоне особого внимания, здесь мобильный интернет является единственным способом доступа в сеть», – отметил директор филиала МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Напомню, что к декабрю 2021 года МТС модернизировал сети во всех туристических районах - Усть-Коксинском, Усть-Канском, Кош-Агачском, Улаганском, Турочакском, Онгудайском и Чемальском, а также в таких ключевых пунктах транзита, как Горно-Алтайск и село Майма. Также появилась связь от МТС в селах Иодро, Мыют, Карагай и Усть-Мут. 

В Республике Алтай у МТС действует программа модернизации сети 2G/3G, кроме того постепенно расширяется покрытие LTE, что является непростой задачей с учетом рельефа местности. Большого трафика в республике Алтай нет, МТС, в частности, обходится всего двумя частотными диапазонами - band 3 и band 7, а вот покрытие безусловно нуждается в расширении. 

пресс-релиз

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теги: Горный Алтай республика Алтай МТС развитие сетей  

© Алексей Бойко, MForum.ru

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