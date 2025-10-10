Развитие сетей: МТС на Алтае - LTE получили Теньга, Кулада и Улусчерга

MForum.ru
10.10.2025,
МТС сообщает о завершении проекта по обеспечению связью малых сел Республики Алтай. На финальном этапе МТС развернула сеть LTE в селе Теньга Онгудайского района, где живут около 600 человек. Эти работы проводились в рамках совместного проекта МТС и министерства цифрового развития. Ранее МТС присоединила к сети села Кулада и Улусчерга, в которых проживает совокупно около 700 человек.
«Скоростной мобильный интернет стал необходимостью не только в крупных городах, но и в малых городах и сёлах. Поэтому мы ведём планомерную работу по строительству и модернизации сетей по всей территории Республики Алтай», — комментирует директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.
«На данный момент вместе с МТС в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» мы проработали вопрос по обеспечению покрытия связью стандарта LTE федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», в том числе участок подъезда к озеру Телецкому. Это также повысит туристический потенциал региона», — комментирует министр цифрового развития Республики Алтай Сергей Алымов.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей Алтай республика МТС
--
Публикации по теме:
23.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Сибири - около 270 малых деревень и сел получили связь оператора / MForum.ru
15.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон на Алтае - оператор запустил LTE в селах Зелёный Луг, Новосклюиха и Новая Тараба / MForum.ru
20.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС на Алтае - оператор обеспечил связью 4G/LTE поселок, через который пройдет дорога на Каракольские озера / MForum.ru
21.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в республике Алтай - сеть 4G развернута в поселке Филиал / MForum.ru
24.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в республике Алтай - модернизировано покрытие в селе Чендек / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Электронная книга Onyx Boox P6 Pro с функционалом смартфона представлена официально / MForum.ru
10.10. [Новинки] Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Moto G06 Power с дисплеем 120 Гц появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e с 200 Мп камерой появился в Индии / MForum.ru
08.10. [Новинки] Компоненты: Samsung ISOCELL HP5 – новый 200 Мп сенсор для смартфонов / MForum.ru
07.10. [Новинки] Слухи: Появилась информация о камерах OnePlus 15 и Realme GT 8 Pro / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: HMD представит «первый в Индии гибридный телефон» / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F07 появился в Индии / MForum.ru
06.10. [Новинки] Слухи: HMD готовит обновление Nokia 800 Tough / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Honor Magic 8, Magic 8 Pro и MagicPad 3 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Realme 15x с защитой "IP69 Pro" представлен официально / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V60 Lite 4G с аккумулятором емкостью 6500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 90 Вт / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Realme P3 Lite 4G появился в ЕС / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60e появится в Индии / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 15T и 15T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 со Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite 5G представлен официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Qualcomm официально представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru