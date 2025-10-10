Развитие сетей: МТС на Алтае - LTE получили Теньга, Кулада и Улусчерга

Развитие сетей: МТС на Алтае - LTE получили Теньга, Кулада и Улусчерга

10.10.2025, MForum.ru

МТС сообщает о завершении проекта по обеспечению связью малых сел Республики Алтай. На финальном этапе МТС развернула сеть LTE в селе Теньга Онгудайского района, где живут около 600 человек. Эти работы проводились в рамках совместного проекта МТС и министерства цифрового развития. Ранее МТС присоединила к сети села Кулада и Улусчерга, в которых проживает совокупно около 700 человек.

«Скоростной мобильный интернет стал необходимостью не только в крупных городах, но и в малых городах и сёлах. Поэтому мы ведём планомерную работу по строительству и модернизации сетей по всей территории Республики Алтай», — комментирует директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

«На данный момент вместе с МТС в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» мы проработали вопрос по обеспечению покрытия связью стандарта LTE федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт», в том числе участок подъезда к озеру Телецкому. Это также повысит туристический потенциал региона», — комментирует министр цифрового развития Республики Алтай Сергей Алымов.

